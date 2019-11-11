В Башкирии чиновников подозревают в махинациях с жильем для сирот

В Башкирии это уже не первый случай, Медиакорсеть ранее, в частности, рассказывала историю, как минимум, двух сирот, которых заселили в непригодное жилье. Сейчас за свое право жить в нормальных условиях борется сирота из Учалов Ильнур Даушев. Также было опубликовано подробное расследование о ситуации с обеспечением жильем детей-сирот в Белорецком районе.