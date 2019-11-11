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В Башкирии чиновников подозревают в махинациях с жильем для сирот

11 ноября 2019, 07:41
Фото: Сергей Словоохотов / Mkset.ru
Уголовное дело по факту злоупотребления полномочий возбуждено в Белокатайском районе.

Следственный комитет региона сообщает, что неустановленных чиновников из Белокатайского района подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По данной статье в ведомстве возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что в декабре 2018 года был заключен договор между администрацией района и индивидуальным предпринимателем на покупку жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма контракта превысила 900 тысяч рублей. Проверка выданных в итоге домов показала, что здания являются аварийными и не соответствуют нормам и правилам.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, изучается проектно-сметная и организационно-распорядительная документация по муниципальному контракту, устанавливаются лица, ответственные за допущенные нарушения при приобретении объекта и вводе его в эксплуатацию», – отметили в ведомстве.

В Башкирии это уже не первый случай, Медиакорсеть ранее, в частности, рассказывала историю, как минимум, двух сирот, которых заселили в непригодное жилье. Сейчас за свое право жить в нормальных условиях борется сирота из Учалов Ильнур Даушев. Также было опубликовано подробное расследование о ситуации с обеспечением жильем детей-сирот в Белорецком районе.

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#Новости#Дети-сироты#Сироты#Алия Фатхиева#Общество
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