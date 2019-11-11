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Стало известно, зачем в Башкирию приезжала съемочная группа программы «Момент истины»

11 ноября 2019, 05:03
Фото: moment-istini.com
Представители программы намерены прояснить ситуацию вокруг завода «Кроношпан».

Накануне, 10 ноября, в Башкирии активно поработала съемочная группа программы «Момент истины». Вместе с ними в Башкирию также прилетели представители Национального экологического корпуса.

Цель командировки изложена на сайте программы. Речь идет об инспекции завода «Кроношпан», в том числе сбора проб и информации.

На сайте программы «Момент истины» уточняется, что перед поездкой в Башкирию журналисты уже побывали в городах Электрогорск и Егорьевск, где также располагаются аналогичные предприятия, входящие в группу «Кроношпан». После общения с населением были проведены анализы проб, взятых на месте, они подтвердили худшие опасения насчет последствий деятельности предприятия.

Представители программы «Момент истины» заявили, что не могли оставить без внимания информацию о деятельности «Кроношпана» под Уфой, опубликованную в СМИ, а также решения судов на эту тему. Они уже провели съемки вчера.

Одним из тех, кто сопровождал столичных журналистов, стала общественница Рамиля Саитова, она выложила в соцсетях фотографию со съемочной группой.

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