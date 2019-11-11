Стало известно, зачем в Башкирию приезжала съемочная группа программы «Момент истины»

На сайте программы «Момент истины» уточняется, что перед поездкой в Башкирию журналисты уже побывали в городах Электрогорск и Егорьевск, где также располагаются аналогичные предприятия, входящие в группу «Кроношпан». После общения с населением были проведены анализы проб, взятых на месте, они подтвердили худшие опасения насчет последствий деятельности предприятия.