Одноклассники запустили сервис для звонков в компании внутри соцсети

— Мы последовательно развиваем платформу звонков и экосистему для бизнеса в соцсети. Теперь мы объединяем эти технологии, чтобы все организации и группы в ОК могли общаться со своими клиентами и подписчиками с помощью голосовых и видеозвонков. Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях, но теперь для них открываются новые возможности: например, пользователи смогут проконсультироваться со специалистом с помощью видео или показать доставленный товар, к которому есть нарекания. Благодаря новому сервису бизнес и другие организации смогут не только находить большую аудиторию в ОК, но и общаться с ней внутри соцсети любым удобным способом.