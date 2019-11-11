«На нас сэкономили»: Психолог телефона доверия из Уфы о 30 звонках за ночь и зарплате

Но мы — анонимная конфиденциальная служба, главный минус которой, пожалуй, заключается в том, что мы не имели права совершать любые исходящие звонки, мы не могли перезвонить этому ребенку и спросить, добрался ли он до дома, помогли ли ему взрослые, все ли с ним сейчас в порядке. Это всегда было для нас большой трагедией и причиной профессионального выгорания. Звонить повторно мы могли лишь тогда, когда сам ребенок давал на это согласие (или кто-то из взрослых), а это происходило нечасто. Тогда мы составляли сигнальную карту, записывали с его разрешения телефон, адрес, направляли запрос в прокуратуру или комитет по делам несовершеннолетних.