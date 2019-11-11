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Известна причина пожара в Уфе с двумя погибшими

11 ноября 2019, 05:49
Фото: МЧС по Башкирии
В правительстве Башкирии сегодня обсудили страшный пожар, который вчера, 10 ноября, унес жизни двух уфимок.

По информации заместителя главы администрации столицы Башкирии Салавата Хусаинова, в квартире, где произошло возгорание, проживала неблагополучная категория жителей.

Он отметил, что в том жилище было отключено электричество за неуплату, а жильцы злоупотребляли алкоголем. В результате, причиной пожара стала обычная свеча.

Напомним, огонь охватил квартиру на улице Ферина, с опасной зоны эвакуировали восемь человек. «Сотрудники МЧС среагировали вовремя», –отметил Салават Хусаинов, однако после тушения пожара обнаружили двух погибших женщин и одного пострадавшего мужчину.

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