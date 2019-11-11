Известна причина пожара в Уфе с двумя погибшими

По информации заместителя главы администрации столицы Башкирии Салавата Хусаинова, в квартире, где произошло возгорание, проживала неблагополучная категория жителей.
Он отметил, что в том жилище было отключено электричество за неуплату, а жильцы злоупотребляли алкоголем. В результате, причиной пожара стала обычная свеча.
Напомним, огонь охватил квартиру на улице Ферина, с опасной зоны эвакуировали восемь человек. «Сотрудники МЧС среагировали вовремя», –отметил Салават Хусаинов, однако после тушения пожара обнаружили двух погибших женщин и одного пострадавшего мужчину.