Известна причина пожара в Уфе с двумя погибшими

Напомним, огонь охватил квартиру на улице Ферина, с опасной зоны эвакуировали восемь человек. «Сотрудники МЧС среагировали вовремя», –отметил Салават Хусаинов, однако после тушения пожара обнаружили двух погибших женщин и одного пострадавшего мужчину.