Из-за ужесточения условий в Башкирии с рынка могут уйти до 20% застройщиков

Замруководителя комитета пояснил, что в ведомстве нет опасений по крупным застройщикам и первой двадцатки лидеров рынка. Об уходе подумывают более мелкие компании, отметил он. Артем Ковшов заявил, что они просто «физически не могут «потянуть» проектное финансирование, не могут соответствовать требованиям банков».