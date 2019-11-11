Из-за ужесточения условий в Башкирии с рынка могут уйти до 20% застройщиков

«АиФ-Башкортостан» со слов Артема Ковшова сообщает, что из-за ужесточения условий к строительным организациям, которые в частности касаются введения эскроу-счетов могут уйти до 20% застройщиков.
Замруководителя комитета пояснил, что в ведомстве нет опасений по крупным застройщикам и первой двадцатки лидеров рынка. Об уходе подумывают более мелкие компании, отметил он. Артем Ковшов заявил, что они просто «физически не могут «потянуть» проектное финансирование, не могут соответствовать требованиям банков».
По мнению чиновника, большая часть застройщиков возводит дома по старой схеме, так как показали готовность объектов в 30%, после окончания стройки они уйдут.
«У нас в республике в конце лета было трудно найти бригаду на социальные объекты, школы. Потому что все «руки» были заняты на больших стройках, застройщики торопились довести свои комплексы до 30%», - сказал Артем Ковшов.