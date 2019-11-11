Больше всех президенту и своему главе доверяют в Башкирии и Чечне

По словам некоторых участников совещания-семинара, на которых ссылается издание, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел первые итоги новой системы оценки. Так вот лучше всего с этим делом, то есть, с доверием президенту и своему главе, а также с выборами справились в Чеченской Республике.