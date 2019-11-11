Больше всех президенту и своему главе доверяют в Башкирии и Чечне

В конце прошлой недели в администрации президента России прошло совещание, на котором провели анализ выполнения регионами KPI (ключевых показателей эффективности). Эти показатели установлены для вице-губернаторов по внутренней политике, ну, или для тех должностных лиц региональных властей, которые отвечают на своей земле за внутреннюю политику. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Что касается системы оценки эффективности работы властей региона, оценивается, в том числе, уровень доверия населения регионов президенту страны и своему главе. Также оценивались результаты выборов в регионах.
По словам некоторых участников совещания-семинара, на которых ссылается издание, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел первые итоги новой системы оценки. Так вот лучше всего с этим делом, то есть, с доверием президенту и своему главе, а также с выборами справились в Чеченской Республике.
На втором месте оказались три региона, которые не просто хорошо выполнили показатели, но и перевыполнили их: Башкирия, а также Тульская и Кировская области.
Хуже всего с выборами и доверием властям дела обстоят в Архангельской области, на Камчатке, в Еврейской автономной области и Республике Коми.