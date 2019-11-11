mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Больше всех президенту и своему главе доверяют в Башкирии и Чечне

11 ноября 2019, 10:35
Фото: Башинформ
К регионам применили KPI.

В конце прошлой недели в администрации президента России прошло совещание, на котором провели анализ выполнения регионами KPI (ключевых показателей эффективности). Эти показатели установлены для вице-губернаторов по внутренней политике, ну, или для тех должностных лиц региональных властей, которые отвечают на своей земле за внутреннюю политику. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Что касается системы оценки эффективности работы властей региона, оценивается, в том числе, уровень доверия населения регионов президенту страны и своему главе. Также оценивались результаты выборов в регионах.

По словам некоторых участников совещания-семинара, на которых ссылается издание, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел первые итоги новой системы оценки. Так вот лучше всего с этим делом, то есть, с доверием президенту и своему главе, а также с выборами справились в Чеченской Республике.

На втором месте оказались три региона, которые не просто хорошо выполнили показатели, но и перевыполнили их: Башкирия, а также Тульская и Кировская области.

Хуже всего с выборами и доверием властям дела обстоят в Архангельской области, на Камчатке, в Еврейской автономной области и Республике Коми.

Материалы по теме
В медиа-рейтинге по реализации нацпроектов Башкирия заняла третье место Опубликован рейтинг регионов России с самыми хорошими и плохими дорогамиУфы попала в рейтинг самых хвастливых городов
#Новости#Башкирия#Политика#Хабиров#Радий Хабиров#Эксклюзив#Марат Гареев
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44