Башкирия на поддержку нацпроектов получила более 68 млн рублей

В то же время, по его словам, республике не удалось получить финансирование для девяти проектов. Всего регионом было подано 119 заявок на привлечение федерального субсидирования. Одобрено было 106 заявок на 25,47 млрд рублей, еще четыре проекта по-прежнему рассматриваются, по девяти заявкам получен отрицательный ответ.