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Башкирия на поддержку нацпроектов получила более 68 млн рублей

11 ноября 2019, 11:14
Фото: Mkset.ru
Об этом сообщил вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

Сегодня на оперативном совещании стало известно, что республике за 10 месяцев удалось увеличить объем привлекаемых средств на поддержку национальных проектов и программ на 4,3 млрд рублей больше. Всего в текущем году планируется привлечь 68,6 млрд рублей, отметил Рустам Муратов.

В то же время, по его словам, республике не удалось получить финансирование для девяти проектов. Всего регионом было подано 119 заявок на привлечение федерального субсидирования. Одобрено было 106 заявок на 25,47 млрд рублей, еще четыре проекта по-прежнему рассматриваются, по девяти заявкам получен отрицательный ответ.

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