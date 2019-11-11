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Posted 11 ноября 2019, 14:45

Published 11 ноября 2019, 14:45

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Альфа-Банк предлагает розничным клиентам услуги юристов

Альфа-Банк предлагает розничным клиентам услуги юристов

11 ноября 2019, 14:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С ноября текущего года в Альфа-Банке начинает работать новый сервис для клиентов-физических лиц. Так, теперь они могут дистанционно проконсультироваться с юристами в рамках программы «Юрист 24\7».

Физическому лицу, обсуживающемуся в Альфа-Банке. Предлагается оформить сертификат на услугу «Юрист 24/7» в оптимальным для него тарифным планом. Стоимость пакета услуг составляет от трех тысяч до 12-ти тысяч рублей. Оказание юридических услуг возьмут на себя партнеры банка, сообщает NewsNN.ru.

Директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный подчеркнул, что лояльности клиентов к банку во многом зависит от наличия дополнительных сервисов и их разнообразия. В Альфа-Банке уже давно придерживаются принципа «одного окна» и стараются предоставить клиенту все необходимые сервисы для решения ежедневных задач. Так, в банке существует огромные спектр нефинансовых сервисов, которые уже успели оценить многие клиенты. Поэтому, как отметил Поколодный, сегодня банк принял решение о предоставлении одного из востребованных направлений на рынке услуг, а именно юридических консультаций.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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