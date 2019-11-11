Альфа-Банк предлагает розничным клиентам услуги юристов

Директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный подчеркнул, что лояльности клиентов к банку во многом зависит от наличия дополнительных сервисов и их разнообразия. В Альфа-Банке уже давно придерживаются принципа «одного окна» и стараются предоставить клиенту все необходимые сервисы для решения ежедневных задач. Так, в банке существует огромные спектр нефинансовых сервисов, которые уже успели оценить многие клиенты. Поэтому, как отметил Поколодный, сегодня банк принял решение о предоставлении одного из востребованных направлений на рынке услуг, а именно юридических консультаций.