Альфа-Банк предлагает розничным клиентам услуги юристов

Posted 11 ноября 2019, 14:45
Published 11 ноября 2019, 14:45
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Физическому лицу, обсуживающемуся в Альфа-Банке. Предлагается оформить сертификат на услугу «Юрист 24/7» в оптимальным для него тарифным планом. Стоимость пакета услуг составляет от трех тысяч до 12-ти тысяч рублей. Оказание юридических услуг возьмут на себя партнеры банка, сообщает NewsNN.ru.
Директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный подчеркнул, что лояльности клиентов к банку во многом зависит от наличия дополнительных сервисов и их разнообразия. В Альфа-Банке уже давно придерживаются принципа «одного окна» и стараются предоставить клиенту все необходимые сервисы для решения ежедневных задач. Так, в банке существует огромные спектр нефинансовых сервисов, которые уже успели оценить многие клиенты. Поэтому, как отметил Поколодный, сегодня банк принял решение о предоставлении одного из востребованных направлений на рынке услуг, а именно юридических консультаций.