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В Башкирии создают календарь деловых мероприятий на следующий год

10 ноября 2019, 06:08
Фото: РБК-Уфа
В конечный документ будет включено около 300 мероприятий. Основная цель этих мероприятий – привлечение инвестиций в регион.

Вчера, 9 ноября, в правительстве республики состоялась стратегическая сессия, в которой обсудили формирование календаря деловых мероприятий на 2020 год. Сессия состоялась под руководством вице-премьеров Андрея Назарова и Рустама Муратова. В ходе мероприятия принимались предложения по включению в перечень различных событий от ведомств и министерств, сообщает “РБК-Уфа”.

Рустам Муратов подчеркнул, что главный вопрос на сегодня – разработать фильтр, по которому то или иное мероприятие будет включено в календарь. После утверждения документа чиновники перейдут к плану разработки его реализации, ресурсного обеспечения, KPI участия, техзаданий, централизации схемы управления.

Как отметили участники сессии, на сегодняшний день 80% российских конгрессных мероприятий сосредоточены всего лишь в пяти городах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Сочи, в Екатеринбурге и в Казани. При грамотном построении политики организации масштабных событий, узнаваемость республики и привлечение в нее инвестиций возрастет, считают участники сессии.

Календарь планируется утвердить в декабре. Туда войдут около 300 мероприятий.

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