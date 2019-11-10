В Башкирии создают календарь деловых мероприятий на следующий год

Как отметили участники сессии, на сегодняшний день 80% российских конгрессных мероприятий сосредоточены всего лишь в пяти городах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Сочи, в Екатеринбурге и в Казани. При грамотном построении политики организации масштабных событий, узнаваемость республики и привлечение в нее инвестиций возрастет, считают участники сессии.