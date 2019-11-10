«В армии дурдом, тут вообще «звездец»: экс-полицейские Уфы о работе в органах

Однажды столкнулся с таким случаем. Полицейские задержали подозреваемого и двое суток его держали в отделе. Нет, не в камере — для этого у них не было оснований. Они держали его рядом с собой, в кабинете. Он ходил с операми в туалет, спал на стульчике или вприсидку. В таких условиях, он, конечно же, быстро сдался и дал показания, которые от него требовали. В суде уже от этих показаний отказаться было практически невозможно. Когда я, как адвокат, обратился в прокуратуру и сообщил, что его показания были взяты под моральным давлением, мне ответили: «Он же сам подписал согласие на нахождение в отделе, полицейские его не заставляли». Понятно, что нормальный человек никогда не станет по собственному желанию соглашаться на такие условия, но прокуратуре было все равно.