Из-за проблем со здоровьем водитель автобуса в Уфе врезался в маршрутку

Вчера, 9 ноября, вечером в Уфе произошло неожиданное ДТП. Один из водителей автобусов Hyundai маршрута 298, двигаясь по улице Мушникова, почувствовал недомогание. Состояние его здоровья помешало рулить – он выехал на встречную полосу и врезался в автобус НефАЗ, движущемуся по маршруту 290.