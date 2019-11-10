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Из-за проблем со здоровьем водитель автобуса в Уфе врезался в маршрутку

10 ноября 2019, 11:31
Фото: ГИБДД по РБ
Мужчина скончался, пока “скорая” его везла в больницу.

Вчера, 9 ноября, вечером в Уфе произошло неожиданное ДТП. Один из водителей автобусов Hyundai маршрута 298, двигаясь по улице Мушникова, почувствовал недомогание. Состояние его здоровья помешало рулить – он выехал на встречную полосу и врезался в автобус НефАЗ, движущемуся по маршруту 290.

На место ДТП вызвали “скорую”. Однако мужчина скончался, не добравшись до больницы. К счастью, пассажиры маршруток не пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера также в Дюртюлинском районе скончался мужчина, оказавшись под колесами “Лады Приора”. По словам водителя, он находился на проезжей части.

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