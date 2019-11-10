24-летний «комок обояния» из Уфы оказался в команде Мигеля на проекте «ТАНЦЫ» на ТНТ

Как покажет себя Тагир на этапе концертов, который требует не только отличной танцевальной, но и эмоциональной подготовки, и насколько понравится зрителям, которые будут отдавать свои голоса за любимых участников – узнаем совсем скоро!«ТАНЦЫ» - каждую субботу в 21.00 на ТНТ!