24-летний «комок обояния» из Уфы оказался в команде Мигеля на проекте «ТАНЦЫ» на ТНТ

В последнем отборочном туре проекта «Танцы» на ТНТ Тагир Гиндуллин выступал с курганцем Васко Насоновым в одной паре. Они исполнили танец хореографа Игоря Рудника.
Наставники проекта характеризуют Тагира как позитивного человека, называют «комком обояния». По словам Егора Дружинина, уфимец искусно обладает брейк-дансом, остальные направления ему даются тяжелее, но это его никак не останавливает. Мигель также отметил, что «начинает сдаваться его напору».
— Этот участник меня очень радует своим старанием.ю и он заслуживает быть здесь, — сообщил он.
Таким образом, третья попытка Тагира стать участником проекта обвенчалась успехом. До этого он выбывал на отборочных турах.
Как покажет себя Тагир на этапе концертов, который требует не только отличной танцевальной, но и эмоциональной подготовки, и насколько понравится зрителям, которые будут отдавать свои голоса за любимых участников – узнаем совсем скоро!«ТАНЦЫ» - каждую субботу в 21.00 на ТНТ!