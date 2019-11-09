Миротворческую роль матери обсуждают на конференции в мечети «Ихлас» в Уфе

Более 300 участников из городов Башкирии и Татарстана, Екатеринбурга, более десяти заявленных тем, представители СМИ и различных общественных организаций. Приглашены председатель-муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Азат Фаттахов.