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Миротворческую роль матери обсуждают на конференции в мечети «Ихлас» в Уфе

9 ноября 2019, 05:33
Фото: Лилия Клюковская / Mkset.ru
Организатор мероприятия мусульманская религиозная организация Кировского района Уфы «Ихлас» ДУМ РБ.

Сегодня, 9 ноября, в Уфе начинается Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая жизни и творчеству Ризаитдина Фахретдинова, Мухлисы Баби, Марьям Султановой и Виля Казыханова.

С приветственным словом к участникам конференции выступил председатель МРО «Ихлас» Мухамет хазрат Галлямов: «Гармония религиозных и общественных организаций — наша задача».

Более 300 участников из городов Башкирии и Татарстана, Екатеринбурга, более десяти заявленных тем, представители СМИ и различных общественных организаций. Приглашены председатель-муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Азат Фаттахов.

Материал будет дополняться.

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#Новости#Фотофакт#Лилия Клюковская#Общество
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