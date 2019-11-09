Миротворческую роль матери обсуждают на конференции в мечети «Ихлас» в Уфе

Сегодня, 9 ноября, в Уфе начинается Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая жизни и творчеству Ризаитдина Фахретдинова, Мухлисы Баби, Марьям Султановой и Виля Казыханова.
С приветственным словом к участникам конференции выступил председатель МРО «Ихлас» Мухамет хазрат Галлямов: «Гармония религиозных и общественных организаций — наша задача».
Более 300 участников из городов Башкирии и Татарстана, Екатеринбурга, более десяти заявленных тем, представители СМИ и различных общественных организаций. Приглашены председатель-муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Азат Фаттахов.
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