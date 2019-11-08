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Жители Башкирии стали чаще жаловаться на условия кредитов и страхование

8 ноября 2019, 12:37
Фото: pixabay.com
В Центробанке России (ЦБ) отметили увеличение жалоб от жителей республики.

В ЦБ сообщили, что в период с января по сентябрь 2019 года от жителей региона поступило 5152 жалобы – этот показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года на 28,1%.

По данным регулятора, большая часть жалоб касается кредитных организаций – 59,4% от общего числа обращений, рост таких жалоб составил 28,3%. Их наибольшая доля связана с вопросами по потребительскому кредитованию – 35,7%.

В то же время, отметили в ЦБ, количество жалоб на страховщиков снижается. В этом году, по сравнению с прошлым, показатель уменьшился на 10%. Большая их часть касается ОСАГО.

По сравнению с прошлым годом на 33,3% возросло количество жалоб на микрофинансовые организации. «Большая часть обращений в данном сегменте посвящена вопросам возврата просроченной задолженности по договору микрозайма», – прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

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#Новости#Кредитование#Кредит#Алия Фатхиева#Общество
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