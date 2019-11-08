Жители Башкирии стали чаще жаловаться на условия кредитов и страхование

В ЦБ сообщили, что в период с января по сентябрь 2019 года от жителей региона поступило 5152 жалобы – этот показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года на 28,1%.
По данным регулятора, большая часть жалоб касается кредитных организаций – 59,4% от общего числа обращений, рост таких жалоб составил 28,3%. Их наибольшая доля связана с вопросами по потребительскому кредитованию – 35,7%.
В то же время, отметили в ЦБ, количество жалоб на страховщиков снижается. В этом году, по сравнению с прошлым, показатель уменьшился на 10%. Большая их часть касается ОСАГО.
По сравнению с прошлым годом на 33,3% возросло количество жалоб на микрофинансовые организации. «Большая часть обращений в данном сегменте посвящена вопросам возврата просроченной задолженности по договору микрозайма», – прокомментировали в пресс-службе ЦБ.