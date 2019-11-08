В реконструкцию совхоза «Алексеевский» планируют вложить 115 млн рублей

В Республиканскую адресную инвестпрограмму Башкирии, сообщает «Коммерсантъ-Уфа», внесены поправки, предусматривающие реконструкцию теплицы «Совхоз Алексеевский». Известно, что на эти цели планируется привлечь из бюджета 115 млн рублей, в числе работ установка системы ассимиляционного освещения и наружных сетей электроснабжения.
Ранее было известно, что совхоз планировал привлечь на эти и другие цели банковское финансирование в размере 130 млн рублей, однако ни один из банков не подал заявку.
Со ссылкой на kartoteka.ru журналисты издания отмечают, что в настоящий момент у совхоза заключено около 30 договоров со Сбербанком, «Альфа-банком», «Региональным фондом», которые предусматривают залог активов.