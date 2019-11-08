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В реконструкцию совхоза «Алексеевский» планируют вложить 115 млн рублей

8 ноября 2019, 09:11
Фото: Mkset.ru
Средства выделят из бюджета в текущем году.

В Республиканскую адресную инвестпрограмму Башкирии, сообщает «Коммерсантъ-Уфа», внесены поправки, предусматривающие реконструкцию теплицы «Совхоз Алексеевский». Известно, что на эти цели планируется привлечь из бюджета 115 млн рублей, в числе работ установка системы ассимиляционного освещения и наружных сетей электроснабжения.

Ранее было известно, что совхоз планировал привлечь на эти и другие цели банковское финансирование в размере 130 млн рублей, однако ни один из банков не подал заявку.

Со ссылкой на kartoteka.ru журналисты издания отмечают, что в настоящий момент у совхоза заключено около 30 договоров со Сбербанком, «Альфа-банком», «Региональным фондом», которые предусматривают залог активов.

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#Новости#Субсидии#Дефицит бюджета#Бюджет#Алия Фатхиева#Общество
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