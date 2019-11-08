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В Башкирии женщины в декрете смогу бесплатно освоить новую профессию

8 ноября 2019, 12:53
В настоящее время проводятся публичные обсуждения проекта.

Министерством семьи, труда и социальной защиты в рамках национального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» разработали документ, предусматривающий возмещение из бюджета республики расходов предпринимателей на организацию переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Предполагается, что разработанный проект направлен на повышение конкурентоспособности женщин в декретном отпуске. В пресс-релизе отмечается, что субсидии носят целевой характер и будут выделяться работодателям на оплату образовательных услуг.

Ознакомиться с текстом проекта постановления и принять участие в его обсуждении можно до 27 ноября 2019 года.

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