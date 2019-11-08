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В Башкирии пациента осудили за то, что он «заминировал» ради побега наркодиспансер

8 ноября 2019, 06:39
В Белебее приговорили пациента наркологического отделения больницы за ложное сообщение о готовящемся теракте.

По информации ГТРК-Башкортостан, свой поступок осужденный мотивировал тем, что хотел сбежать и затеряться в толпе во время эвакуации. Чтобы осуществить замысел, он позвонил в полицию и сообщил, что здание намеревается взорвать его друг.

После звонка специалисты выехали на место происшествия и выяснили, что вызов ложный, злоумышленник свою вину признал. С учетом его состояния и наличия на иждивении пятерых малолетних детей, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В пресс-службе следственного комитета отметили, что у подсудимого уже имелись условные судимости.

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