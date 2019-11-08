В Башкирии пациента осудили за то, что он «заминировал» ради побега наркодиспансер

По информации ГТРК-Башкортостан, свой поступок осужденный мотивировал тем, что хотел сбежать и затеряться в толпе во время эвакуации. Чтобы осуществить замысел, он позвонил в полицию и сообщил, что здание намеревается взорвать его друг.
После звонка специалисты выехали на место происшествия и выяснили, что вызов ложный, злоумышленник свою вину признал. С учетом его состояния и наличия на иждивении пятерых малолетних детей, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года.
В пресс-службе следственного комитета отметили, что у подсудимого уже имелись условные судимости.