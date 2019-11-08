В аэропорту «Уфа» задержан безработный водитель с липовыми госномерами

В отношении водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем с видоизмененными регистрационными знаками. Данное правонарушение влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Отметим, что в аэропорту «Уфа» установлено программное обеспечение ParkMaster, которое контролирует заезд любого транспортного средства на территорию и в случае плохо читаемых или измененных госномеров блокирует выезд машины.