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В аэропорту «Уфа» задержан безработный водитель с липовыми госномерами

8 ноября 2019, 07:29
Фото: пресс-служба
Как установили сотрудники ДПС, в свидетельстве о регистрации Ford Focus, которым управлял 30-летний безработный уфимец, буквой госномера была указана буква «С», на машине же реальной буквой значилась «О».

В отношении водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем с видоизмененными регистрационными знаками. Данное правонарушение влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Отметим, что в аэропорту «Уфа» установлено программное обеспечение ParkMaster, которое контролирует заезд любого транспортного средства на территорию и в случае плохо читаемых или измененных госномеров блокирует выезд машины.

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