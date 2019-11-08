mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стихи Мустая Карима стали символом Башкирии на кованой карте России в Крыму

8 ноября 2019, 13:22
Фото: vk.com, сообщество "Время Крыма"; Александр Харитонов
В Симферополе в День народного единства участники всероссийского кузнечного фестиваля торжественно открыли арт-объект «Время Крыма» — художественную композицию из металла в виде карты России.

Башкортостан представлен на карте изображением медовых сот, юртой, цветком курая и отрывком из стихотворения народного поэта республики Мустая Карима «О березовом листе».

Фото: vk.com, сообщество "Время Крыма"; Александр Харитонов

Карта имеет размеры 10×4 м и весит 15 тонн. Над новым арт-объектом в течение года трудились около 300 кузнецов со всей страны. Каждый из них приехал в Крым со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов.

Инициаторами создания карты выступили межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий Союз кузнецов» и Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона при поддержке правительства Республики Крым и правительства Санкт-Петербурга.

#Новости#Мустай Карим#Андрей Королев#Культура
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44