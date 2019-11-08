Стихи Мустая Карима стали символом Башкирии на кованой карте России в Крыму

Башкортостан представлен на карте изображением медовых сот, юртой, цветком курая и отрывком из стихотворения народного поэта республики Мустая Карима «О березовом листе».
Карта имеет размеры 10×4 м и весит 15 тонн. Над новым арт-объектом в течение года трудились около 300 кузнецов со всей страны. Каждый из них приехал в Крым со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов.
Инициаторами создания карты выступили межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий Союз кузнецов» и Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона при поддержке правительства Республики Крым и правительства Санкт-Петербурга.