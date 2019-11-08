Неутешительная статистика: число обанкротившихся ИП стабильно растет

На сегодняшний день Единый государственный реестр ИП насчитывает почти 2 929 272 индивидуальных предпринимателя. На фоне этой цифры потеря 20 тысяч индивидуалов кажется мелочью, тем более, что на смену одним приходят другие. Поэтому дело не в цифре, а в процессе. Стабильность в росте числа банкротов – это не та стабильность, которая идет на пользу экономике.