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Неутешительная статистика: число обанкротившихся ИП стабильно растет

8 ноября 2019, 10:05
Фото: pexels.com
Федеральная налоговая служба подвела итоги и оказалось, что к ноябрю 2019 года почти 20 тысяч индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.

Предприниматель – это человек, на свой страх и риск, решивший заняться бизнесом. Естественно, не все достигают успеха из-за конкурентов, самоуверенности, величины налогового бремени и других факторов. Но когда количество предпринимателей-банкротов растет четвертый год подряд – это повод задуматься.

К 1 ноября 2019 года прекратили свою деятельность, в связи с банкротством, 19 440 индивидуальных предпринимателей, сообщает News.ru. В прошлом году, за аналогичный период, обанкротились 18 070 ИП. В 2017-м – 16 550, а в 2016-м – 15 388. Статистика неутешительная.

На сегодняшний день Единый государственный реестр ИП насчитывает почти 2 929 272 индивидуальных предпринимателя. На фоне этой цифры потеря 20 тысяч индивидуалов кажется мелочью, тем более, что на смену одним приходят другие. Поэтому дело не в цифре, а в процессе. Стабильность в росте числа банкротов – это не та стабильность, которая идет на пользу экономике.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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