Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Альфа-Банка

Как отмечает newsnn.ru, рост позиции Альфа-Банка связан в первую очередь с его мощным бизнес-профилем, разумной позицией по фондированию и ликвидности и взвешенным риск-профилем. Также на высокий рейтинг оказали влияние стратегические планы банка и высококачественный корпоративный менеджмент.
Эксперты рейтингового агентства в свою очередь подчеркивают параметры капитализации кредитного учреждения. Так, норматив Н1.2 показывал стабильность на протяжении года и к октябрю составил 11,24%.
Также Альфа-Банк демонстрирует значительные возможности по внутренней генерации капитала. Показатель его достаточности Tier-1 по международной системе финансовой отчетности составляет 17,3% по состоянию на 30 июня. Это является гарантом способности банка переносить увеличение стоимости кредитных рисков и неожиданные убытки. На достаточность капитала оказал положительное влияние также ряд успешных сделок. Поскольку банк является универсальным, на оценку экспертов повлияли его позиции на кредитном рынке и в части транзакционных сервисов для юридических и физических лиц.
«Выражаем благодарность АКРА за адекватную оценку кредитоспособности Альфа-Банка. Мы рады, что присвоенный нам рейтинг — наивысшее достижение для коммерческих кредитных организаций на российском рынке и лишь на одну строчку ниже суверенного рейтинга. Получив столь высокий балл, мы в очередной раз убеждаемся в верности выбранной стратегии», — заявил заместитель председателя правления Альфа-Банка - главный директор по финансам Алексей Чухлов.
В том же отчете эксперты АКРА подчеркнули стабильность кредитного портфеля «Альфы». А кроме высокого рейтинга, отмечено повышение статуса облигаций банка: продукты старшего необеспеченного долга достигли уровня АА+(RU), дополнительного капитала — до уровня А+(RU) и основного капитала — до ВВВ(RU).