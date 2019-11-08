Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Альфа-Банка

Также Альфа-Банк демонстрирует значительные возможности по внутренней генерации капитала. Показатель его достаточности Tier-1 по международной системе финансовой отчетности составляет 17,3% по состоянию на 30 июня. Это является гарантом способности банка переносить увеличение стоимости кредитных рисков и неожиданные убытки. На достаточность капитала оказал положительное влияние также ряд успешных сделок. Поскольку банк является универсальным, на оценку экспертов повлияли его позиции на кредитном рынке и в части транзакционных сервисов для юридических и физических лиц.