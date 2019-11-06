Портфель розничных кредитов Альфа-Банка на конец года будет примерно 620 млрд рублей

Posted 6 ноября 2019, 09:13
Published 6 ноября 2019, 09:13
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Соответствующие данные озвучил в одном из недавних интервью главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Также он отметил, что 80% осуществляемых продаж приходятся на знакомых банку клиентов. Соответственно, такие сделки несут наименьшие риски, сообщает vostokmedia.com.
Главный управляющий директор Альфа-Банка подчеркнул, что еще два года назад кредитный портфель физлиц превышал чуть более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что при пяти миллионах клиентов, этого объема было ничтожно мало. Вместе с этим пассивы Альфа-Банка составляли триллион рублей, а объем корпоративных кредитов - несколько триллионов рублей. «Рост сегодня - это, в первую очередь, реализация накопившегося внутреннего потенциала, выход на справедливую долю рынка», - заявил главный управляющий директор Альфа-Банка.
Ожидается, что к концу текущего года объем кредитного портфеля Альфа-Банка по стандартам российской отчетности составит 620 миллиардов рублей. В прошлом году он составлял 440 миллиардов рублей.
Кроме того, ранее финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов сообщил, что банк планирует расширять объемы в сфере кредитования физических лиц. На данный момент, по его словам, в банке работают над темпами розничного кредитования и выдачи ипотеки. Данные меры позволят расширить базу клиентов, что, в свою очередь, обеспечит надежную доходность Альфа-Банка на ближайшие три-пять лет.