Портфель розничных кредитов Альфа-Банка на конец года будет примерно 620 млрд рублей

Главный управляющий директор Альфа-Банка подчеркнул, что еще два года назад кредитный портфель физлиц превышал чуть более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что при пяти миллионах клиентов, этого объема было ничтожно мало. Вместе с этим пассивы Альфа-Банка составляли триллион рублей, а объем корпоративных кредитов - несколько триллионов рублей. «Рост сегодня - это, в первую очередь, реализация накопившегося внутреннего потенциала, выход на справедливую долю рынка», - заявил главный управляющий директор Альфа-Банка.