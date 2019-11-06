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Posted 6 ноября 2019, 09:13

Published 6 ноября 2019, 09:13

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Портфель розничных кредитов Альфа-Банка на конец года будет примерно 620 млрд рублей

Портфель розничных кредитов Альфа-Банка на конец года будет примерно 620 млрд рублей

6 ноября 2019, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По оценкам аналитиков, объем роста розничного портфеля Альфа-Банка в следующем году замедлится до 30%. Такие показатели были вполне ожидаемыми, так как им предшествовал стремительный рост на 40-45% в 2019 года и на 60% в 2018 году.

Соответствующие данные озвучил в одном из недавних интервью главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Также он отметил, что 80% осуществляемых продаж приходятся на знакомых банку клиентов. Соответственно, такие сделки несут наименьшие риски, сообщает vostokmedia.com.

Главный управляющий директор Альфа-Банка подчеркнул, что еще два года назад кредитный портфель физлиц превышал чуть более 250 миллиардов рублей. Он отметил, что при пяти миллионах клиентов, этого объема было ничтожно мало. Вместе с этим пассивы Альфа-Банка составляли триллион рублей, а объем корпоративных кредитов - несколько триллионов рублей. «Рост сегодня - это, в первую очередь, реализация накопившегося внутреннего потенциала, выход на справедливую долю рынка», - заявил главный управляющий директор Альфа-Банка.

Ожидается, что к концу текущего года объем кредитного портфеля Альфа-Банка по стандартам российской отчетности составит 620 миллиардов рублей. В прошлом году он составлял 440 миллиардов рублей.

Кроме того, ранее финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов сообщил, что банк планирует расширять объемы в сфере кредитования физических лиц. На данный момент, по его словам, в банке работают над темпами розничного кредитования и выдачи ипотеки. Данные меры позволят расширить базу клиентов, что, в свою очередь, обеспечит надежную доходность Альфа-Банка на ближайшие три-пять лет.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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