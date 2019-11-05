Слесарь из Уфы получил серьезные ожоги кипятком

Posted 5 ноября 2019, 07:07
Published 5 ноября 2019, 07:07
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
В ведомстве сообщают, что в тот день он приехал на вызов на улицу Ладыгина. Жители дома сообщили, что из подвала идет горячий пар, выяснилось, что кипятком был залит пол в подъезде. Чтобы выяснить источник протечки, мужчина спустился по трубам в подвал. В какой-то момент его нога соскользнула, и он упал в кипяток.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 18, где врачи диагностировали ожоги туловища, верхних и нижних конечностей различной степени тяжести.
В гоструде установили, что причиной аварии стал тот факт, что сотрудники компании «Коммунпромстрой» открыли задвижки на недостроенной сети. Сам же слесарь не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и не был проинструктирован, как работать в такой ситуации.
Виновных в происшествии оштрафовали на общую сумму в размере 350 тысяч рублей.