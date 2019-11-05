mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2019, 07:07

Published 5 ноября 2019, 07:07

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

Слесарь из Уфы получил серьезные ожоги кипятком

5 ноября 2019, 07:07
По информации Гострудинспекции, 42-летний слесарь-сантехник ЖЭУ-23 «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» получил 10 сентября серьезные ожоги кипятком.

В ведомстве сообщают, что в тот день он приехал на вызов на улицу Ладыгина. Жители дома сообщили, что из подвала идет горячий пар, выяснилось, что кипятком был залит пол в подъезде. Чтобы выяснить источник протечки, мужчина спустился по трубам в подвал. В какой-то момент его нога соскользнула, и он упал в кипяток.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 18, где врачи диагностировали ожоги туловища, верхних и нижних конечностей различной степени тяжести.

В гоструде установили, что причиной аварии стал тот факт, что сотрудники компании «Коммунпромстрой» открыли задвижки на недостроенной сети. Сам же слесарь не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и не был проинструктирован, как работать в такой ситуации.

Виновных в происшествии оштрафовали на общую сумму в размере 350 тысяч рублей.

#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Несчастный случай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика