Слесарь из Уфы получил серьезные ожоги кипятком

В ведомстве сообщают, что в тот день он приехал на вызов на улицу Ладыгина. Жители дома сообщили, что из подвала идет горячий пар, выяснилось, что кипятком был залит пол в подъезде. Чтобы выяснить источник протечки, мужчина спустился по трубам в подвал. В какой-то момент его нога соскользнула, и он упал в кипяток.