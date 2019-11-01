Виртуальное значит нереальное: почему буксует цифровизация образования в Башкирии?

Posted 1 ноября 2019, 12:46
Published 1 ноября 2019, 12:46
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Прогресс не стоит на месте и настойчиво зовет всех желающих в цифровое будущее, которое может уместиться в памяти тонкого листка ноутбука. Желания регионов России, мягко говоря, не всегда совпадают с возможностями: где-то в сторону решения этого вопроса пытаются идти семимильными шагами, где-то способны лишь мужественно стоять на перекрестке. Ключевым моментом в этой гонке ХХI века становится цифровизация образования — то есть замещение в этой сфере аналоговых технологий работы с информацией технологиями цифровыми. Этот процесс не в последнюю очередь должен уравнять вечно отстающие сельские районы и городские мегаполисы и привести методы, способы, форму обучения подрастающих поколений к единому знаменателю. Но пока что этого не происходит — и вряд ли произойдет в ближайшее время. И вот почему.
Сотрудники Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владимир Южаков и Алексей Ефремов в своем исследовании проблем цифровизации сферы образования в стране отмечают, что в 2021 году в России должна начать функционировать система «Цифровая школа» на основе технологий больших данных, облачного хранения информации и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательных организаций. Но при этом не совсем понятно, как и за счет чего удастся к этому сроку подготовить все необходимое, чтобы система заработала полноценно.
— В законах субъектов России затронуты только отдельные аспекты правового регулирования цифровизации образования, в то время как необходима ее системная институонализация, — подчеркивают аналитики.
Конечно, власти продолжают планомерно реализовывать федеральные программы «Цифровая экономика» и «Устранение цифрового неравенства», но каждая из программ «на ближайшие пятилетки» действительно не замечает косвенных проблем, без решения которых в едином комплексе ни один поставленный вопрос не будет решен адекватно.
Прошлое заслоняет будущее
Очевидно, что с переходом на современный образовательный тренд «Университет 4.0», о котором повсеместно говорят последние несколько лет, и с необходимостью цифровизации области образования значительные изменения произойдут как с образовательным процессом, так и с самой методикой преподавания, способами донесения информации, формами образовательного процесса.
В настоящий момент, по словам министра образования Айбулата Хажина, нехватка учителей в регионе составляет 2200 учителей (летом речь шла только о 1500). Опуская больной вопрос зарплат (от 13 до 25 тыс. руб. в Башкирии), важно отметить, что преподавательский состав не молодеет (каждый четвертый — пенсионер), а приманивать новые кадры планируют грантами с необходимостью отрабатывать 10 лет. К слову, власти обещают, что всего материальную поддержку в ближайшие годы должны получить лишь 255 учителей — почти шестая часть от требуемого количества.
Но дело даже не в том, что престижность профессии будет продолжать падать, а в том, что подготовка новых преподавателей для латания нынешней кадровой дыры уже сейчас опоздала. Она ведется в парадигме устаревшей системы образования, которая не берет в расчет ни грядущую цифровизацию образования, ни ближайшую смену востребованных профессий (около 65% сегодняшних студентов будут задействованы в специальностях, которых в настоящий момент не существует).
При этом такой педагог, который будет учить молодежь специальностям, уже сейчас стремительно устаревающим, будет готов только лет через пять, когда даже нынешний цифровой контекст, который республика никак не может нагнать, претерпит изменения. Очевидно, эти изменения не будут учитываться и башкирские вузы продолжат выпускать неликвидных специалистов, которые будут вынуждены либо менять специальность, либо место жительства.
Интернет не для всех
Условия жизни в городе и в сельской местности по-прежнему несопоставимы: сельскому населению менее доступны современные коммуникационные технологии, а уровень компетенций в сельской местности несравним с городской. Стоит ли говорить, что пресловутые интерактивные доски в таких нищенских условиях наверняка будут считаться той самой цифровизацией?
Напомним, удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше (городское население — 62%, сельское — 38%), чем в среднем по России (согласно Росстату — 26%). В этом контексте даже новости о том, что быстрым мобильным интернетом удаленные населенные пункты Башкирии будут впервые (!) обеспечены доступом к высокоскоростному интернету звучат не слишком прогрессивно. Потому что речь идет о всего лишь около 15 тыс. человек.
О каком же цифровом образовании может идти речь? Тем более — о применении современных технологий на практике. Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи, обеспеченность с/х предприятий и личных подсобных хозяйств жителей республики подключением к интернету составляет всего 29-64%. Опять же, как быть с самой возможностью жителей Башкирии покупать эти услуги, которые с таким невероятным опозданием доходят до удаленных населенных пунктов? Напомним, по данным Башстата, ежемесячный доход 31,8% населения региона составляет менее 15 тыс. руб. (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.).
Информатизация сферы образования в стране по-прежнему находится на довольно низком уровне. По данным Рособрнадзора, в 2017 году только 84 из 1600 российских вузов выполнили требования, предъявляемые к сайту образовательной организации и информации, которая должна там сдержаться, ненамного этот показатель увеличился и в 2018 году. В Башкирии, согласно статистике соответствующих сайтов, количество пользователей региональной ветки портала «Госуслуги» составляет всего 175 тыс., а портал «Электронное образование» использует 328 тыс. юзеров. По итогам 2018 года посещаемость (т.е. однократные визиты) электронной системы «Открытая республика» составила 1,4 млн человек (35% населения региона).
P.S. Как следует из проекта Минфина республики на ближайшие три года, бюджет Башкирии запланировал тратить на сферу образования по 73 млрд руб. следующие три года. Проект «Цифровая образовательная среда» будет финансироваться на 228 млн руб. ежегодно. Очевидно, деньги будут освоены, а программы выполнены или даже перевыполнены, но поможет ли это системе образования в Башкирии? Только в том случае, если она будет по-прежнему вглядываться в прошлое и терять зрение, не замечая будущего.