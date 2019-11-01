Виртуальное значит нереальное: почему буксует цифровизация образования в Башкирии?

Прогресс не стоит на месте и настойчиво зовет всех желающих в цифровое будущее, которое может уместиться в памяти тонкого листка ноутбука. Желания регионов России, мягко говоря, не всегда совпадают с возможностями: где-то в сторону решения этого вопроса пытаются идти семимильными шагами, где-то способны лишь мужественно стоять на перекрестке. Ключевым моментом в этой гонке ХХI века становится цифровизация образования — то есть замещение в этой сфере аналоговых технологий работы с информацией технологиями цифровыми. Этот процесс не в последнюю очередь должен уравнять вечно отстающие сельские районы и городские мегаполисы и привести методы, способы, форму обучения подрастающих поколений к единому знаменателю. Но пока что этого не происходит — и вряд ли произойдет в ближайшее время. И вот почему.