В Ростовской области во время погони полицейский ранил ребенка

Posted 31 октября 2019, 13:04
Published 31 октября 2019, 13:04
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, водитель, проигнорировав требование сотрудников ДПС остановиться, спровоцировал погоню. К преследованию подключились полицейские, и, поскольку нарушитель не намерен был останавливаться, один из сотрудников выстрелил по колесам. После того, как погоня была окончена, выяснилось, что в салоне легковушки находились подростки и дети, один из которых — двенадцатилетний ребенок, получил тяжелое ранение. Кроме того, сотрясение головного мозга получил четырнадцатилетний подросток.
По факту произошедшего инициирована служебная проверка.