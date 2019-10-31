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Posted 31 октября 2019, 13:04

Published 31 октября 2019, 13:04

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Ростовской области во время погони полицейский ранил ребенка

В Ростовской области во время погони полицейский ранил ребенка

31 октября 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В селе Заветное Ростовской области в ходе автомобильной погони сотрудник полиции ранил ребенка.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, водитель, проигнорировав требование сотрудников ДПС остановиться, спровоцировал погоню. К преследованию подключились полицейские, и, поскольку нарушитель не намерен был останавливаться, один из сотрудников выстрелил по колесам. После того, как погоня была окончена, выяснилось, что в салоне легковушки находились подростки и дети, один из которых — двенадцатилетний ребенок, получил тяжелое ранение. Кроме того, сотрясение головного мозга получил четырнадцатилетний подросток.

По факту произошедшего инициирована служебная проверка.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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