В Ростовской области во время погони полицейский ранил ребенка

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, водитель, проигнорировав требование сотрудников ДПС остановиться, спровоцировал погоню. К преследованию подключились полицейские, и, поскольку нарушитель не намерен был останавливаться, один из сотрудников выстрелил по колесам. После того, как погоня была окончена, выяснилось, что в салоне легковушки находились подростки и дети, один из которых — двенадцатилетний ребенок, получил тяжелое ранение. Кроме того, сотрясение головного мозга получил четырнадцатилетний подросток.