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Posted 31 октября 2019, 13:12

Published 31 октября 2019, 13:12

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Башкирии за отмену уголовного дела потребовали полмиллиона рублей

В Башкирии за отмену уголовного дела потребовали полмиллиона рублей

31 октября 2019, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Мелеуза за полмиллиона предложил помощь своему знакомому, которого обвинили в мошенничестве.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ завершил расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Мелеуза. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.

Следствие установило, что летом текущего года мужчина выяснил, что местный суд рассматривает уголовное дело в отношении его знакомого. По иронии судьбы, это дело также касалось мошенничества. Он предложил своему знакомому посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении него за вознаграждение в размере полмиллиона рублей. Он пообещал, что передаст эту сумму должностным лицам, которые имеют возможность повлиять в ход событий. На самом деле обвиняемый намеревался присовить эту сумму.

Подсудимый сообщил о предложении своего знакомого сотрудникам ФСБ. Далее обвиняемого задержали с поличным после получения требуемой суммы. Мужчина свою вину не признал.

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