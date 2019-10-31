В Башкирии за отмену уголовного дела потребовали полмиллиона рублей

Posted 31 октября 2019, 13:12
Published 31 октября 2019, 13:12
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ завершил расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Мелеуза. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.
Следствие установило, что летом текущего года мужчина выяснил, что местный суд рассматривает уголовное дело в отношении его знакомого. По иронии судьбы, это дело также касалось мошенничества. Он предложил своему знакомому посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении него за вознаграждение в размере полмиллиона рублей. Он пообещал, что передаст эту сумму должностным лицам, которые имеют возможность повлиять в ход событий. На самом деле обвиняемый намеревался присовить эту сумму.
Подсудимый сообщил о предложении своего знакомого сотрудникам ФСБ. Далее обвиняемого задержали с поличным после получения требуемой суммы. Мужчина свою вину не признал.