В Башкирии рассказали о самых востребованных и не очень профессиях

В Башкирии проще всего устроиться на работу в сфере страхования (средняя зарплата – 32,5 тыс. руб.), инсталляции и сервиса (35 тыс. руб.), домашнего персонала (30 тыс. руб.). В десятку востребованных профессий входят также сотрудники сфер автомобильного бизнеса (40 тыс. руб.), рабочие персоналы (60 тыс. руб.), продажи (30 тыс. руб.), строительства и недвижимости (60 тыс. руб.), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (25 тыс. руб.), транспорта и логистики (40 тыс. руб.), банков, лизингов (30 тыс. руб.). Обладателям профессий перечисленных сфер найти работу в регионе не составит особого труда.