В Башкирии рассказали о самых востребованных и не очень профессиях

Posted 31 октября 2019, 06:16
Published 31 октября 2019, 06:16
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Аналитики рассказали, в каких сферах в регионе наблюдается высокая конкуренция, а в каких, наоборот, трудоустроиться намного проще.
Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова отмечает, что в рынке труда существуют сезонные закономерности. «Высоким сезоном» называют октябрь-ноябрь, а также март-апрель: именно в эти месяцы как работодатели, так и соискатели наиболее активны.
В Башкирии проще всего устроиться на работу в сфере страхования (средняя зарплата – 32,5 тыс. руб.), инсталляции и сервиса (35 тыс. руб.), домашнего персонала (30 тыс. руб.). В десятку востребованных профессий входят также сотрудники сфер автомобильного бизнеса (40 тыс. руб.), рабочие персоналы (60 тыс. руб.), продажи (30 тыс. руб.), строительства и недвижимости (60 тыс. руб.), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (25 тыс. руб.), транспорта и логистики (40 тыс. руб.), банков, лизингов (30 тыс. руб.). Обладателям профессий перечисленных сфер найти работу в регионе не составит особого труда.
А вот самая большая конкуренция наблюдается в сферах госслужбы и НКО (40 тыс. руб.), добыча сырья (42 тыс. руб.), юриспруденции (30 тыс. руб.), высшего менеджмента (55 тыс. руб.).
Аналитики отмечают, что представителям профессий этих сфер необходимо быть настоящими профессионалами, а также уметь составлять грамотное резюме, выделяющееся из общей массы.