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Posted 31 октября 2019, 13:44

Published 31 октября 2019, 13:44

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%

Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%

31 октября 2019, 13:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Совокупный объем транзакций по картам клиентов Альфа-Банка, в сравнении с прошлым годом увеличился на пятнадцать процентов, а оборот по картам на клиента в среднем поднялся на одиннадцать с половиной процентов.

В текущем году расходы клиентов Альфа-Банка на образование увеличились на тридцать один процент, составив, по состоянию на сентябрь, около миллиарда рублей. Помимо того, возросли траты на обустройство дома и создание уюта — свыше чем на сорок процентов.

Kursdela.biz пишет, что также стали часто осуществляться покупки за границей, при этом оплата производится именно картой.

В этом году расходные операции по картам зарегистрированы в таких странах, как Италия, Испания, Франция, США, Германия, Турция, Греция и ряд других стран.

Отмечается, что путешественники, которые отдыхают в Испании и Италии, предпочитают отпуск в июле и августе, что подтверждается повышением на тридцать пять-сорок пять процентов транзакционных оборотов. Греция, аналогично названным выше странам, востребована летом: обороты по картам увеличиваются в шесть раз. В целом, объем покупок билетов через сайт Alfa-Travel за год вырос практически в три раза.

По словам руководителя департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергея Бондаренко, фиксируется стремительное увеличение доли клиентов, которые оплачивают покупки безналичным способом. Преимущественное количество из них используют при этом бесконтактные методы, среди которых и смартфон. Бондаренко подчеркнул, что оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь из-за развития инфраструктуры, а также развитием программ лояльности таких как кэшбэк и бонусные мили, а также улучшением финансовой грамотности населения.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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