Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%

По словам руководителя департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергея Бондаренко, фиксируется стремительное увеличение доли клиентов, которые оплачивают покупки безналичным способом. Преимущественное количество из них используют при этом бесконтактные методы, среди которых и смартфон. Бондаренко подчеркнул, что оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь из-за развития инфраструктуры, а также развитием программ лояльности таких как кэшбэк и бонусные мили, а также улучшением финансовой грамотности населения.