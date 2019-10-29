Роспотребнадзор: прививки от гриппа сделали более 43 млн россиян

По словам специалистов Роспотребнадзора, на 43 неделе текущего года (с 21.10.2019 по 27.10.2019), как и неделей ранее, на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была на низком уровне. Обусловлено это тем, что сейчас в Российской Федерации циркулируют в основном респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах и прочих. Вирусы гриппа медики пока диагностируют крайне редко.