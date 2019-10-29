Роспотребнадзор: прививки от гриппа сделали более 43 млн россиян

Posted 29 октября 2019, 12:35
Published 29 октября 2019, 12:35
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
За счет федеральной казны прививки сделали 12 миллионам детей и 26,5 миллиона взрослых. Об этом информирует RNS.
Свыше 4,8 миллиона человек привили за счет прочих источников. Из них более чем 3,7 миллиона человек вакцинацию оплатили их работодатели, отметили в ведомстве.
По словам специалистов Роспотребнадзора, на 43 неделе текущего года (с 21.10.2019 по 27.10.2019), как и неделей ранее, на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была на низком уровне. Обусловлено это тем, что сейчас в Российской Федерации циркулируют в основном респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах и прочих. Вирусы гриппа медики пока диагностируют крайне редко.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали вакцинацию наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Россиянам лучше всего прививки делать в период с октября по декабрь, подытожили в Роспотребнадзоре.