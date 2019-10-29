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Posted 29 октября 2019, 12:35

Published 29 октября 2019, 12:35

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Роспотребнадзор: прививки от гриппа сделали более 43 млн россиян

Роспотребнадзор: прививки от гриппа сделали более 43 млн россиян

29 октября 2019, 12:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что на пятницу, 25 октября в Российской Федерации привитыми от гриппа были 43,4 миллиона граждан, что составляет 30% от общей численности населения.

За счет федеральной казны прививки сделали 12 миллионам детей и 26,5 миллиона взрослых. Об этом информирует RNS.

Свыше 4,8 миллиона человек привили за счет прочих источников. Из них более чем 3,7 миллиона человек вакцинацию оплатили их работодатели, отметили в ведомстве.

По словам специалистов Роспотребнадзора, на 43 неделе текущего года (с 21.10.2019 по 27.10.2019), как и неделей ранее, на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была на низком уровне. Обусловлено это тем, что сейчас в Российской Федерации циркулируют в основном респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах и прочих. Вирусы гриппа медики пока диагностируют крайне редко.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали вакцинацию наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Россиянам лучше всего прививки делать в период с октября по декабрь, подытожили в Роспотребнадзоре.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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