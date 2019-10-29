BIOCAD: псориаз — генетическое заболевание

Итоги исследований BIOCAD показали низкий уровень информированности россиян об этой болезни. Так, 16% опрошенных считают, что болезнь заразна. 64% ответили, что псориаз выступает препятствием больному для полноценного общения и взаимодействия с другими людьми. 11% участников опроса сказали, что испытывают к такому больному брезгливое отношение, неприязнь или опасение. 7% - стараются избегать коммуникации с человеком с таким диагнозом. В целом, сотрудниками биотехнологической компании было опрошено 1600 респондентов из 80 регионов РФ.