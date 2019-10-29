BIOCAD: псориаз — генетическое заболевание

Как пишут «Новые известия», псориаз является тяжелым хроническим недугом, поражающим кожные покровы. Сегодня данной болезни подвержены 2-4% всего населения планеты. Граждане с таким диагнозом вынуждены сражаться не только с самой патологией, но и с постоянным негативным отношением окружающих. Около 80% пациентов пребывают в состоянии постоянного стресса.
Итоги исследований BIOCAD показали низкий уровень информированности россиян об этой болезни. Так, 16% опрошенных считают, что болезнь заразна. 64% ответили, что псориаз выступает препятствием больному для полноценного общения и взаимодействия с другими людьми. 11% участников опроса сказали, что испытывают к такому больному брезгливое отношение, неприязнь или опасение. 7% - стараются избегать коммуникации с человеком с таким диагнозом. В целом, сотрудниками биотехнологической компании было опрошено 1600 респондентов из 80 регионов РФ.
В России процентное соотношение заболевших различается по регионам и составляет от 0,72 до 11,8 %. Отмечается, что болезнь может развиться в любом возрасте, но, по данным статистики, чаще всего она встречается у молодежи.
Глава департамента маркетинга биотехнологической компании BIOCAD Светлана Банникова считает, что следует как можно большему числу людей донести информацию, что псориаз не заразен.
«16% россиян, которые уверены, что псориаз является заразным заболеванием – это существенное число и следует развенчать этот угнетающий миф. Псориаз нельзя получить посредством рукопожатия. Также не передается при совместном плавании в бассейне или другом социальном контакте. Псориаз — это генетическое заболевание», - подчеркнула эксперт.
Светлана Банникова также пояснила, что препараты нового поколения позволяют добиваться стойкой ремиссии. В компании BIOCAD создали препарат для лечения псориаза. Медикамент, механизм действия которого направлен на блокаду основного фактора, который провоцирует развитие и прогрессирование псориаза, уже выведен на рынок.
Но терапия должна проходить в комплексе. Кроме лекарств, требуется также психологическая помощь и поддержка. В России страдающие этой патологией не обращаются к медикам из-за развившихся на фоне болезни внутренних комплексов, апатии, депрессивных состояний.