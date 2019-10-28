В Удмуртии гражданку оштрафовали за плевок в казанского полицейского

Так, согласно имеющимся данным, пишет ФедералПресс, семнадцатилетняя гражданка, обратила на себя внимание тем, что находилась в нетрезвом виде в общественном месте. Для составления административного протокола нарушителя доставили в ОВД «Азино-2». Находясь в отделе, подозреваемая напала на одного из полицейских, ударив его по ноге и плюнув на его форму. Кроме того, она поцарапала ему шею.