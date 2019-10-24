Монополия РТС-Тендер может обрушить закупки в регионах

В Томской области на портале департамента по госзаказам висит инструкция по выбору электронной торговой площадки. Такие инструкции выкладывают на интернет-ресурсах всех департаментов. Однако именно в Томском регионе в названии инструкции, прямо в ее методической части описаны шаги по выбору вполне конкретной электронной площадки. Речь идет об "РТС-тендер". Примечательно, что на сайте отсутствует информация о возможности выбрать другую площадку, как нет и описания действий по интеграции с ней. И этот случай не единичный. Например, в Алтайском крае дела обстоят аналогичным образом, информируют «Новые известия».