Монополия РТС-Тендер может обрушить закупки в регионах

Posted 24 октября 2019, 17:49
Published 24 октября 2019, 17:49
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
В Томской области на портале департамента по госзаказам висит инструкция по выбору электронной торговой площадки. Такие инструкции выкладывают на интернет-ресурсах всех департаментов. Однако именно в Томском регионе в названии инструкции, прямо в ее методической части описаны шаги по выбору вполне конкретной электронной площадки. Речь идет об "РТС-тендер". Примечательно, что на сайте отсутствует информация о возможности выбрать другую площадку, как нет и описания действий по интеграции с ней. И этот случай не единичный. Например, в Алтайском крае дела обстоят аналогичным образом, информируют «Новые известия».
Отметим, что по современному законодательству запрещается осуществлять действия, которые ограничивают или вообще устраняют конкуренцию.
По словам юриста одного из адвокатских бюро Екатерины Стригиной, чья организация связана с закупками, по закону все операторы электронных торговых площадок, занесенных в соответствующий перечень кабмином РФ, имеют равный статус.
Определение одного единственного оператора нужно рассматривать через призму недобросовестной конкуренции. Ведь получается, что отдельному субъекту рынка предоставляются особые преференции, пояснила Стригина.
На данный момент во многих субъектах РФ есть свои информсистемы. Для обмена сведениями их данные можно интегрировать в единую информационную систему. Интересно, что для этого нужно использовать определенные форматы, разработал которые никто иной как "РТС-тендер". Но на использование своих форматов монополист накладывает отдельные ограничения.
Ситуация осложняется еще и тем, что помимо обычных компаний, свои закупки исключительно на РТС размещает ряд отечественных предприятий стратегического значения. В качестве примера здесь можно привести Министерство транспортного и дорожного хозяйства Краснодарского края, которое только в январе-сентябре текущего года разместило на РТС закупок на 16,7 миллиарда рублей. Краевое Министерство здравоохранения разместило на РТС закупок на 7,02 миллиарда рублей, а Главное управление строительства региона – на 6,5 миллиарда рублей.
Важно, что последствием возникновения даже непродолжительного сбоя в работе "РТС-тендер" станет «закупочный коллапс». То есть из-за задержки проведения торгов экономика целого региона будет парализована. Помимо этого, возникнут риски для жизней россиян, которые не смогут вовремя получить необходимые лекарства.