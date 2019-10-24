Альфа-Банк будет присваивать знак качества корпоративным клиентам

Член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый бизнес» Денис Осин акцентировал внимание на том, что премия «Бизнес класса А» представляет собой знак качества, присваиваемый лучшим клиентам банка, в числе которых конкурентоспособные компании, эффективно и динамично развивающие свой бизнес, а также имеющие безупречную деловую репутацию. Соответственно, на отечественном рынка оценку клиентов на базе экспертизы Банка — новая практика. Осин также подчеркнул, что за счет премии клиенты маркируют свой бизнес знаком качества от Альфа-Банка,получая при этом бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка для дальнейшего предпринимательского развития. Речь идет о бонусах и скидках на популярные товары и услуги: рекламу в интернете, услуги юридического и бухгалтерского характера, офисное программное и прикладное обеспечение, а также офисную канцелярию.