Хотя бы чуть-чуть: Синоптики сообщили о кратковременном потеплении в Башкирии

Posted 21 октября 2019, 04:52
Published 21 октября 2019, 04:52
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Согласно прогнозам Башгидромета, 21 октября в северных районах республики ожидаются дожди и ветер. Температура воздуха до +8 градусов. 22 и 23 октября в северных районах Башкирии ожидаются кратковременные дожди, ветер местами сильный, на дорогах возможна гололедица.
На следующий день, 22 октября, синоптиками обещано незначительное потепление. Воздух прогреется до +10 градусов. Ветер южный, осадков не ожидается.
22 октября будет до +11. Возможны кратковременные дожди. Ветер местами сильный.