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Posted 21 октября 2019, 04:52

Published 21 октября 2019, 04:52

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Хотя бы чуть-чуть: Синоптики сообщили о кратковременном потеплении в Башкирии

21 октября 2019, 04:52
Несмотря на дожди и ветер, в республику ненадолго вернется тепло.

Согласно прогнозам Башгидромета, 21 октября в северных районах республики ожидаются дожди и ветер. Температура воздуха до +8 градусов. 22 и 23 октября в северных районах Башкирии ожидаются кратковременные дожди, ветер местами сильный, на дорогах возможна гололедица.

На следующий день, 22 октября, синоптиками обещано незначительное потепление. Воздух прогреется до +10 градусов. Ветер южный, осадков не ожидается.

22 октября будет до +11. Возможны кратковременные дожди. Ветер местами сильный.

#Надежда Валитова#Общество#Новости
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