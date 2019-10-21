Хотя бы чуть-чуть: Синоптики сообщили о кратковременном потеплении в Башкирии

Несмотря на дожди и ветер, в республику ненадолго вернется тепло.

Согласно прогнозам Башгидромета, 21 октября в северных районах республики ожидаются дожди и ветер. Температура воздуха до +8 градусов. 22 и 23 октября в северных районах Башкирии ожидаются кратковременные дожди, ветер местами сильный, на дорогах возможна гололедица. На следующий день, 22 октября, синоптиками обещано незначительное потепление. Воздух прогреется до +10 градусов. Ветер южный, осадков не ожидается. 22 октября будет до +11. Возможны кратковременные дожди. Ветер местами сильный.