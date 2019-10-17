Годовая инфляция в России замедлилась до 4%, но цены продолжают расти

Posted 17 октября 2019, 16:09
Published 17 октября 2019, 16:09
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Как сообщает Центробанк России, в сентябре текущего года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%, а годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентного пункта, до 4%. С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в этом году может быть понижен. По мнению экспертов, замедлению инфляции способствовало продолжающееся укрепление национальной валюты.
Тем временем цены на продукты и товары первой необходимости который год растут иногда в разы больше официальных цифр. Как отмечает РИА «Новости», в этот раз фаворитами стали крупы и бобовые, цены на которые особенно важны для самых малоимущих. В годовом выражении они подорожали сразу на 14,8%, обогнав, например, сливочное масло (рост цен на 9,7%) и хлеб (рост на 8,5%).
На общий рост цен на эти продукты повлияло подорожание некоторых круп. В настоящее время цены на большинство из них начали снижаться за исключением гречневой крупы, рост стоимости которой ожидается из-за сокращения посевов гречихи. При этом пшено теперь стоит вдвое дороже, чем год назад, манка подорожала на 18,8%, рис — на 11,5%.