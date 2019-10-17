Годовая инфляция в России замедлилась до 4%, но цены продолжают расти

Тем временем цены на продукты и товары первой необходимости который год растут иногда в разы больше официальных цифр. Как отмечает РИА «Новости», в этот раз фаворитами стали крупы и бобовые, цены на которые особенно важны для самых малоимущих. В годовом выражении они подорожали сразу на 14,8%, обогнав, например, сливочное масло (рост цен на 9,7%) и хлеб (рост на 8,5%).