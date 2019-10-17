Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил предложение в 5 раз

Как отметил управляющий директор по финансам, заместитель исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Артур Галстян, компания первый раз заключила сделку без государственной гарантии в апреле 2019 года. Это дало возможность значительно увеличить число инвесторов, снизить купонную ставку и нарастить объем выпуска облигаций. Он подчеркнул, что в результате произошел рекордный спрос на ценные бумаги “Роснано” на биржевом рынке. Купонная ставка снижалась четыре раза и в итоге ее ориентир улучшился на 95 базисных пунктов. Галстян считает, что это говорит об успешности оборота данных облигаций на вторичном рынке. Верная стратегия, выбранная компанией, а также ее финансовая устойчивость получили рыночное подтверждение, добавил он.