Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил предложение в 5 раз

Posted 17 октября 2019, 11:36
Published 17 октября 2019, 11:36
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Как сообщает Inkazan.ru, изначально предполагалось выпустить облигаций на 5 миллиардов рублей с купонной ставкой 8,4-8,65% годовых. Однако на эту бумагу поступило более 90 запросов со стороны частных инвесторов и организаций. В результате подписка увеличилась почти в пять раз, поэтому объем выпуска вырос до 12 миллиардов рублей.
По словам начальника управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анны Бакулиной, банк впервые заключил биржевую сделку с “Роснано”. Это сотрудничество можно считать очень успешным, потому что такое количество желающих приобрести облигации встречается крайне редко. В итоге ставка зафиксировалась на рекордно низком для компании уровне - 7,7% годовых.
Как отметил управляющий директор по финансам, заместитель исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Артур Галстян, компания первый раз заключила сделку без государственной гарантии в апреле 2019 года. Это дало возможность значительно увеличить число инвесторов, снизить купонную ставку и нарастить объем выпуска облигаций. Он подчеркнул, что в результате произошел рекордный спрос на ценные бумаги “Роснано” на биржевом рынке. Купонная ставка снижалась четыре раза и в итоге ее ориентир улучшился на 95 базисных пунктов. Галстян считает, что это говорит об успешности оборота данных облигаций на вторичном рынке. Верная стратегия, выбранная компанией, а также ее финансовая устойчивость получили рыночное подтверждение, добавил он.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 24 октября.