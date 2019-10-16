Вернуть сироту, улучшить статистику: Башкирию ждет массовое сокращение приютов

Posted 16 октября 2019, 10:54
Published 16 октября 2019, 10:54
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Кристине 20 лет. Несколько лет волею судьбы она провела в приюте в Архангельском районе. Рассказывать о том, как она попала туда, не хочет. Но о своих воспитателях и приюте отзывается тепло и говорит, что после этого она убедилась в том, что не каждый родитель может полноценно воспитать своего ребенка.
— У нас у всех были очень тяжелые ситуации. Но каждому в приюте помогали во всем. Нас водили в школу, забирали из школы, вкусно кормили, играли, просто проводили с нами время. И некоторым из нас было действительно в приюте лучше, чем дома. Дома, где ты мог остаться без еды и любви.
Сирота при живых родителях
По последним исследованиям, в республике каждый четвертый брак распадается по причине алкоголизма одного из (или обоих) супругов. Доля социального сиротства в республике составляет 76% (данные по 2018 году) из общего числа сирот. В социальные приюты ежегодно помещаются более чем 3200 детей, из них каждый пятый ребенок, практически 18% — из семей, которые страдают глубокой алкогольной зависимостью.
В республике каждый седьмой воспитанник приюта — сирота при живых родителях. Большинство из них страдают от алкогольной зависимости. Ранее об этом на еженедельном правительственном совещании рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Чтобы как-то решить задачу профилактики сиротства в республике, власти намерены реализовать пилотный проект «Моя семья». С 2020 года будут выделены 385 млн рублей из федерального и 45 млн рублей из регионального бюджета. Большая часть средств пойдет на борьбу с бедностью. Эти средства, по словам Лилии Гумеровой, планируется направить на то, чтобы «снабдить такие семьи не рыбой, а удочкой: помочь начать собственное дело, открыть глаза на новую жизнь».
Это деньги в том числе и на АСПК - адресную социальную помощь в виде социального контракта. Как сообщили нам в минтруда, до 100 тысяч дается на открытие собственного дела, до 50 тысяч - на ведение ЛПХ (личного подсобного хозяйства), до 15 тысяч - на содействие в прохождении профобучения. Как вариант рассматривается из федеральных средств выделение денег на лечение на алкогольной зависимости, но это будет лишь 1 из пунктов.
Как все это будет осуществляться на деле - пока неизвестно.
Для решения проблемы, по словам Гумеровой, была изучена та практика, которая есть в других регионах. Наиболее эффективными показались методики Астраханской, Нижегородской и Томской областей.
Проект предусматривает ранее выявление неблагополучных семей, профилактику, а также диагностику, лечение и социальное сопровождение родителей, страдающих от зависимостей. С главной целью — недопущения их детей в приюты.
— Опыт Астраханской области мы взяли за основу при разработке нашей модели, которая не требует дополнительных бюджетных ассигнований на первом этапе реализации проекта. Эффективность и результат достигается исключительно за счет консолидации усилий органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, учреждений здравоохранения, социальных служб и НКО, — рассказала Гумерова.
В рамках проекта планируется охватить не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приюты.
Согласно проекту, свыше 500 детей вернутся в родные семьи из приютов и не станут «социальными сиротами», более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации, не менее 75% участников будут (или должны быть) в ремиссии. Всего участие в проекте примут (или должны принять) 219 семей по всей республике.
Тихие громкие цифры
Еще в конце 2018-го года сообщалось о «рекордно низком количестве сирот в стране» за всю новейшую историю государства. В банке данных о детях-сиротах на этот период числилось 47,8 тыс. ребят. Пять лет назад там было 68,8 тыс. детей. В 2008 году их было 115,6 тыс. По словам члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при минпросвещении РФ Армена Попова, за последнее время в России число детей, которых берут в семьи, стало превышать количество тех, кого отправляют в детдома.
Тому способствуют программы по профилактике сиротства, финансовые меры поддержки (в Башкирии при усыновлении ребенка выплачивается единовременное пособие в 453 тысячи рублей, размер пособия при усыновлении ребенка-инвалида увеличивается на 100 тысяч рублей, приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение за каждого ребенка до 3 лет — 9 013 руб., после 3 лет — 7 513 руб. Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья — до 3 лет — 10 816 руб.).
Тем не менее, официальная статистика позволяет предположить, что на самом деле число сирот гораздо больше, чем на бумаге. По словам председателя правления РОО «Право ребенка» Бориса Альтшулера, в банке данных сирот учитывают не всех детей, оставшихся без родителей.
- В 2018 году от 40 до 70% детей в детских домах не учитывались в статистике сиротства, поскольку их родители не были лишены родительских прав. В частности, по причине временных трудностей родители имеют право отдать своего ребёнка в детдом на полгода - а затем продлевать это заявление. Но мы видим определённый эффект: число сирот, включенных в банк данных, сократилось в два с половиной раза, а каждый день стало появляться 100 новых сирот, то есть втрое меньше, чем раньше, - заявлял ранее Альтшулер.
Тенденция к сокращению приютов, детдомов и социальных гостиниц для детей в стране началась еще с 2007 года. Тогда чиновники министерства образования республики докладывали о трех тысячах усыновленных детях в республике.
В октябре 2015-го закрылся Благовещенский детский дом, которому исполнилось 70 лет. Весной 2016-го перестал существовать старейший детский дом Башкирии в селе Серменево в Белорецком районе, который в этом году должен был отметить 100-летний юбилей. В нем воспитывались 37 детей от 6 до 18 лет, некоторые их них участники районных, республиканских соревнований по спортивному ориентированию.
За последние пять лет в регионе количество детей-сирот снизилось на 1883 ребенка, а по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 389 человек. Теперь их 12 772. На 324 человека, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось количество воспитанников детских домов, домов-интернатов и социальных приютов.
С 1 января 2020 года, как сообщили Медиакорсети в министерстве труда республики, на базе таких детских социальных приютов планируется развивать технологию работы с семьей, детьми в нестационарных условиях.
Теперь главнейшей задачей минтруда станет «предотвращение кризиса» и сохранение ребенка в семье. То есть его помещение в приют переходит из разряда меры необходимой в крайнюю и будет расцениваться, скорее, как недоработка специалистов опеки, психологов и педагогов.
Один из таких приютов в Архангельском районе, круглосуточно работавший на базе межрайонного центра «Семья», в ближайшее время ждет реорганизация.
— Нас просто поставили перед фактом и все, понимаете? Собрали всех воспитателей в начале сентября и сказали, что нас ждут большие перемены. Специалисты опеки теперь не смогут привозить детей из отдаленных деревень районов, руководствуясь новыми принципами изъятия детей из семей, — рассказывает нам одна из сотрудниц Архангельского приюта, по понятным причинам пожелавшая остаться неизвестной. — Сказали, что работать останутся лишь те, кто с высшим образованием. 3 воспитателя, 1 психолог и один социальный педагог — на целых два района! До этого нас было 16.
Сейчас в приюте находится один несовершеннолетний мальчик. Ранее в приюте воспитывались от 5 до 10 детей.
Как стало известно Медиакорсети, Архангельский приют находится под патронажем министерства семьи, труда и соцзащиты республики. В ближайшее время его реорганизуют в приют коррекционный. Здесь будут осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
Однако необходимого проживания и полноценного питания детям оказывать не будут. Вместо этого — простая профилактика.
— Детей в основном изымали из семей сильно пьющих, — рассказывает нам одна из бывших воспитательниц, также пожелавшая не раскрывать своего имени, — а что будут делать, когда возникают ситуации экстренные? Когда ребенка необходимо поместить на временное содержание с питанием, постелью, одеть, продолжить обучение, осуществить присмотр? Тут не только неблагополучные семьи попадают в ловушку. Достаточно ситуаций, когда во вполне нормальных семьях бывает такое, что муж на севере, родственников нет, мама на операции, или лечении, или учебе… Детей помещали на это время в приют. И что теперь? Теперь только беседами конфликт разрешать? А как быть с теми, кто уже никогда не исправится?
В районе много матерей-одиночек. Много онкологических больных. Есть те, кто ездит на сеансы химиотерапии в Уфу. Куда им детей оставлять? — задается вопросами педагог.
В администрации Архангельского района, тем временем, эту панику не разделяют и пока ограничиваются официальным ответом:
— Штатные единицы будут сохранены. На основании приказа Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 26 июня 2019 года № 367-о, где предусмотрено исключение отдела социальный приют для детей и подростков в Архангельском районе и включение с 1 января 2020 года в структуру и штатное расписание государственных бюджетных учреждений отдел коррекционно-развивающей работы в Архангельском районе. Отдел коррекционно-развивающей работы позволит в полной мере реализовать задачи государственной семейной политики, так как одновременно послужит профилактике изъятия ребенка из семьи, будет способствовать сохранению семейных ценностей, становлению ответственного родительства, — сообщила в официальном ответе на наш запрос заместитель главы администрации по социальным вопросам и развитию туризма Фарзана Хасанова.
Поместил в приют — не оказал помощь
— С 2017 года Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан ведется работа по выстраиванию системы раннего выявления семейного неблагополучия и сохранения для ребенка кровной семьи, — рассказывает Медиакорсети Роза Кузьменко, пресс-секретарь минтруда. — Организация помощи семье оказывается через службы семьи центров «Семья». Помещение ребенка в приют — это результат отсутствия своевременной помощи семье.
Основная же задача министерства — направить усилия службы семьи на профилактику и коррекционную работу с семьей на этапе зарождения кризиса и на сохранение ребенка в кровной семье. Выстраивание эффективной работы с семьей позволяет нам снижать количество детей, помещаемых в приюты. Эта тенденция наблюдается и в социальном приюте для детей и подростков в Архангельском районе.
С 1 января 2020 года на базе детских социальных приютов планируется развивать технологию работы с семьей, детьми в нестационарных условиях (планируется организация групп дневного пребывания детей, организация семейных клубов, оказание психологической помощи детям и родителям, иной помощи детям и родителям). Все сотрудники приютов будут задействованы в организации нового направления работы.
Еще 29 августа руководитель Межрайонного центра «Семья» провела совещание с сотрудниками приюта, которые поддержали новую форму работы как более востребованную и эффективную на сегодняшний день. Главный общероссийский тренд сегодня — ребенок должен воспитываться в семье. И отмечу важное — увольнений никаких не будет. Сотрудников приюта просто переучат. Те же самые специалисты будут работать над сохранением семьи, — пояснили нам в ведомстве.
Однако каким образом будет проходить обучение и за чьи средства, Медиакорсети пока не объяснили. Предполагается, что на средства минтруда. Также не до конца понятно, как именно всего пара человек на местах в крупных районах сумеют «выявлять кризисную ситуацию в семье», а самое главное — ее предотвращать, ведь, по словам самих педагогов, есть и такие «тяжелые» семьи, в которых конфликт нереально решить «профилактической беседой».
По словам руководителя благотворительного фонда «Наши Дети» Ольги Власовой, регулярно по долгу службы сталкивающейся с неблагополучными семьями, сохранение ребенка в кровной семье — действительно более щадящая мера, чем помещение его в приют. Но это лишь в идеале.
— Сохранение ребенка в кровной семье — это приоритетное направление работы социальных служб в интересах ребенка. И, если они могут проводить эту работу без помещения детей в приют — замечательно, это наиболее щадящий режим. В идеале так и должно быть. Но при одном существенном условии: специалисты должны быть высококлассные и должна быть эффективная технология работы, внедренная в практику.
К сожалению, на сегодняшний день на местах работают специалисты недостаточной квалификации, с низкой мотивацией на результат. Есть хорошая технология профилактики социального сиротства, но она есть зачастую только на бумаге: не проработаны алгоритмы действий, методика и документация, сотрудники не понимают ее смыслов и целей.
Регулярное обучение сотрудников не входит в приоритет центров «Семья», происходит очень редко. Зачастую сотрудники не читают тематических ресурсов, не состоят ни в каких тематических сообществах, не общаются с коллегами из других регионов и т. п.
Кроме того, нет достаточных материальных ресурсов: например, в районных центрах нет транспорта или банально — бензина, чтобы добраться в село к подопечной семье, а автобусы там не ходят. Кроме соцработника и психолога нет никаких допуслуг — досугового клуба для подростков, образовательных лекций для родителей, волонтерской активности местного населения и т. д.
В таких условиях работа с кровной семьей превращается в профанацию при любой методике — с помещением ребенка в приют или без него. Если средства, высвободившиеся по статье «содержание ребенка в приюте» будут направлены на обучение сотрудников, стажировки и обмен опытом, на бензин для регулярных выездов специалистов в семью и организацию дополнительных услуг для подопечных — то, может быть, толк и будет, — убеждена Ольга Власова.
«Никто не хочет отдавать своих детей»
По словам директора Межрайонного центра «Семья» (сюда входит 14 различных социально-образовательных учреждений по всей республике, включая социальные приюты, подобные Архангельскому) Миляуши Мурзагалиной, «недостоверная» информация о полном закрытии приюта «явно кому-то выгодна». И в самом деле — в районе упорно ходят слухи о том, что относительно новое здание приюта приглянулось недавно назначенному главе района.
— Мы просто меняем формат работы. Сейчас учреждения должны не забирать детей и сами их воспитывать, а должны помогать родителям в воспитании детей. Вместе с родителями мы должны работать. Есть у нас разные благофонды, волонтеры, сейчас мы решили форматировать приют, сделать коррекционно развивающий отдел. Он может отхватить больше семей, в которых воспитываются дети, которым нужна коррекция. До 10 детей с районов.
Мы хотим обучить преподавателей тому, как надо взаимодействовать с такими детьми. Это очень актуально. В нашем районе вообще нет ни одного развивающего центра. Ни логопедов, ни дефектологов. По сокращению персонала изначально у нас идет установка, что всех надо обеспечить работой. Семье пьющей надо помогать. Если присутствует угроза жизни и ребенку, то в этом случае органы опеки принимают решение о выводе семьи ребенка. Мы уже дважды приостановили работу приюта, потому что дети у нас все чаще остаются дома. Сильно злоупотребляющих у нас в районе нет. Социальный приют обслуживал 2 района — Кармаскалинский и Архангельский. Теперь дети из Кармаскалинского района вместе с детьми из Иглинского района находятся в приюте в Охлебинино.
Служба семьи в Архангельском районе составляет 6 человек, из которых 3 — специалисты по работе с семьей. В среднем у них 13 обслуживаемых семей, — рассказывает Миляуша Мурзагалина.
По ее словам, в первую очередь не должны быть нарушены права ребенка. А их первостепенное право — воспитываться в семье.
— Любая непьющая мать не захочет, чтобы ее ребенка забрали. Мы выбираем те практики, которые максимально будут не вредны ребенку. Социальные институты должны помогать, — считает директор центра «Семья».
Статистика и экономия
— Детям нужен пример, который их вдохновляет. А если они постоянно находятся в неблагоприятной среде, то, скорее всего, станут подобны своим родителям, — в этом уверен Фидан Мухаметов, в прошлом — выпускник одного из детдомов Башкирии, а ныне — известный марафонец и фитнес-тренер, регулярно выступающий с мотивационными лекциями перед воспитанниками приютов и детдомов Башкирии и Татарии.
— Сегодня действительно очень много детей из неблагополучных семей, а социальных работников, особенно квалифицированных, мало, и они просто физически не смогут помогать всем. Если и смогут чем-то помочь, то это, скорее, будет исключением. Думаю, что мера эта делается не для того чтобы помогать семьям, а для банальной экономии бюджета. Потом закроют на это просто глаза и все, как было и раньше. Дети будут беспризорными, будет рост преступности и по накатанной.
Выпускники детдомов, в случае, если их опыт был положительным, говорят «родные воспитатели», а не «чужие соцработники». Чувствуете разницу? — задает вопрос Фидан Мухаметов.
В завершение мы не можем обойти резонансное убийство своего годовалого сына 28-летней матери из Дюртюлинского района Башкирии. На одном из следственных экспериментов женщина призналась, что после ухода своего супруга, одной двоих маленьких детей она потянуть не могла, Тимура она планировала сдать в детдом, поскольку с обязанностями не справлялась. Возможно, если бы молодая мама вовремя смогла получить психологическую и материальную помощь, все могло сложиться менее трагичным образом.
В завершение хочется добавить, что наша редакция не выступает за или против детских домов в республике, а, скорее, не поддерживает необдуманные решения министерских чиновников.
Медиакорсеть следит за развитием событий.