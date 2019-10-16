Вернуть сироту, улучшить статистику: Башкирию ждет массовое сокращение приютов

— Детей в основном изымали из семей сильно пьющих, — рассказывает нам одна из бывших воспитательниц, также пожелавшая не раскрывать своего имени, — а что будут делать, когда возникают ситуации экстренные? Когда ребенка необходимо поместить на временное содержание с питанием, постелью, одеть, продолжить обучение, осуществить присмотр? Тут не только неблагополучные семьи попадают в ловушку. Достаточно ситуаций, когда во вполне нормальных семьях бывает такое, что муж на севере, родственников нет, мама на операции, или лечении, или учебе… Детей помещали на это время в приют. И что теперь? Теперь только беседами конфликт разрешать? А как быть с теми, кто уже никогда не исправится?