Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»

Posted 16 октября 2019, 12:56
Published 16 октября 2019, 12:56
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
В течение ближайших 3-5 лет Альфа-Банк переведет свои офисы на «phygital-формат». Сейчас у организации 420 отделений по всей России. Об этом сообщает newsnn.
По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, в настоящее время специалисты разрабатывают прототип отделения будущего - phygital-офиса.
Директор рассказал, что аналогов такого проекта в России еще нет. Система будет опознавать клиентов с помощью геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии, чтобы получить доступ к профилю посетителя и предложить ему персонализированные услуги.
Консультант банка сможет видеть на своем компьютере профиль клиента и услуги, которые ему подходят. Биометрия не только поможет сотрудникам организации качественнее обслуживать посетителей, но и позволит клиентам подтверждать операции, не предъявляя документы, удостоверяющие личность.
Тестирование данной технологии продлится до середины 2020 года. До конца 2021 года 20% офисов Альфа-Банка планируется перевести на «phygital-формат», а в 2022-2024 годах – все отделения. Переоснащение включат в затраты организации на ремонт. В 2018 году на эти цели было потрачено 1,4 миллиарда рублей, а в 2017 году – 1,3 миллиарда рублей.
В 2018 году Роскомнадзор и Банк России совместно запустили единую биометрическую систему (ЕБС) и обязали финансовые организации предоставлять клиентам биометрические фотографии и записи их голосов. При этом часть банков применяют биометрию для своих корпоративных потребностей, а не только для ЕБС.
Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова заявила, что посетителям не стоит волноваться из-за внедрения технологии распознавания лиц на входе в офис, так как банк хранит и использует личные данные клиентов только для того, чтобы делать индивидуальные предложения (к примеру, если человек обращается в контактный центр). Будущее за «phygital-форматом», убеждена Устюгова.