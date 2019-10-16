Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»

Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова заявила, что посетителям не стоит волноваться из-за внедрения технологии распознавания лиц на входе в офис, так как банк хранит и использует личные данные клиентов только для того, чтобы делать индивидуальные предложения (к примеру, если человек обращается в контактный центр). Будущее за «phygital-форматом», убеждена Устюгова.