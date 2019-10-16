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Posted 16 октября 2019, 12:56

Published 16 октября 2019, 12:56

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»

Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»

16 октября 2019, 12:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В скором времени Альфа-Банк внедрит в своих офисах технологию распознавания лиц, чтобы идентифицировать клиентов на входе в отделение. Благодаря биометрии и геолокации сотрудники финансовой организации смогут получить доступ к профилю клиента еще до того, как он обратится к ним.

В течение ближайших 3-5 лет Альфа-Банк переведет свои офисы на «phygital-формат». Сейчас у организации 420 отделений по всей России. Об этом сообщает newsnn.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, в настоящее время специалисты разрабатывают прототип отделения будущего - phygital-офиса.

Директор рассказал, что аналогов такого проекта в России еще нет. Система будет опознавать клиентов с помощью геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии, чтобы получить доступ к профилю посетителя и предложить ему персонализированные услуги.

Консультант банка сможет видеть на своем компьютере профиль клиента и услуги, которые ему подходят. Биометрия не только поможет сотрудникам организации качественнее обслуживать посетителей, но и позволит клиентам подтверждать операции, не предъявляя документы, удостоверяющие личность.

Тестирование данной технологии продлится до середины 2020 года. До конца 2021 года 20% офисов Альфа-Банка планируется перевести на «phygital-формат», а в 2022-2024 годах – все отделения. Переоснащение включат в затраты организации на ремонт. В 2018 году на эти цели было потрачено 1,4 миллиарда рублей, а в 2017 году – 1,3 миллиарда рублей.

В 2018 году Роскомнадзор и Банк России совместно запустили единую биометрическую систему (ЕБС) и обязали финансовые организации предоставлять клиентам биометрические фотографии и записи их голосов. При этом часть банков применяют биометрию для своих корпоративных потребностей, а не только для ЕБС.

Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова заявила, что посетителям не стоит волноваться из-за внедрения технологии распознавания лиц на входе в офис, так как банк хранит и использует личные данные клиентов только для того, чтобы делать индивидуальные предложения (к примеру, если человек обращается в контактный центр). Будущее за «phygital-форматом», убеждена Устюгова.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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