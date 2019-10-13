В Башкирии 18 членов преступной группировки ждет суд: изъято более 10 кг наркотиков

По версии следствия, в 2017 году 38–летний житель Стерлитамака вовлек двух жителей Салавата в незаконное распространение наркотических средств. Впоследствии в данную преступную деятельность были вовлечены фигуранты уголовного дела из Уфы и Стерлитамака. В группу входили оптовые курьеры, которые получали наркотики в крупных размерах, потом перевозили их и расфасовывали на меньшие партии.