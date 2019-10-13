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Posted 13 октября 2019, 10:36

Published 13 октября 2019, 10:36

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

В Башкирии 18 членов преступной группировки ждет суд: изъято более 10 кг наркотиков

В Башкирии 18 членов преступной группировки ждет суд: изъято более 10 кг наркотиков

13 октября 2019, 10:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18 участников преступного наркосообщества.

Как следует из сообщения пресс-службы республиканской прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой и покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году 38–летний житель Стерлитамака вовлек двух жителей Салавата в незаконное распространение наркотических средств. Впоследствии в данную преступную деятельность были вовлечены фигуранты уголовного дела из Уфы и Стерлитамака. В группу входили оптовые курьеры, которые получали наркотики в крупных размерах, потом перевозили их и расфасовывали на меньшие партии.

Всего у обвиняемых было изъято более 10 кг наркотических средств, а также предметы, предназначавшиеся для их взвешивания и упаковки. Большинство участников организованной группы содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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