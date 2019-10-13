В Башкирии 18 членов преступной группировки ждет суд: изъято более 10 кг наркотиков

Posted 13 октября 2019, 10:36
Published 13 октября 2019, 10:36
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Как следует из сообщения пресс-службы республиканской прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой и покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере.
По версии следствия, в 2017 году 38–летний житель Стерлитамака вовлек двух жителей Салавата в незаконное распространение наркотических средств. Впоследствии в данную преступную деятельность были вовлечены фигуранты уголовного дела из Уфы и Стерлитамака. В группу входили оптовые курьеры, которые получали наркотики в крупных размерах, потом перевозили их и расфасовывали на меньшие партии.
Всего у обвиняемых было изъято более 10 кг наркотических средств, а также предметы, предназначавшиеся для их взвешивания и упаковки. Большинство участников организованной группы содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.