«Уфаводоканал» прокомментировал ситуацию с загрязнением воды после ЧП на «Полиэфе»

Posted 13 октября 2019, 05:18
Published 13 октября 2019, 05:18
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Согласно данным, полученным в лаборатории «Уфаводоканала», питьевая вода в столичном водопроводе по показателям соответствует нормативным требованиям действующих правил. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу управления.
Напомним, сообщение о ЧП на предприятии «Полиэф» в Благовещенске поступило от МЧС по РБ 9 октября около 20 часов. Причины произошедшего пока неизвестны, озвучивалась предварительная версия об особенностях конструкции резервуара. На месте происшествия причины выяснял следственный комитет республики и прокуратура. На экстренном совещании Радий Хабиров поручил разобраться в частых причинах аварий на предприятии. Для сбора промышленных сточных вод и перекрытия русла реки Казмышла специалисты экстренных служб подготовили котлован 40 метров в диаметре и глубиной 4 метра. он позволит не допустить сброса отходов в реки.
На данный момент, очистные сооружения предприятия функционируют в автоматическом режиме. По оценкам МЧС, произошла утечка 8 тыс. кубометров стоков. Руководство компании «Сибур», которой принадлежит «Полиэф», сообщило о готовности провести рекультивацию пораженной территории в ближайшие две недели и возместить ущерб.