«Уфаводоканал» прокомментировал ситуацию с загрязнением воды после ЧП на «Полиэфе»

Напомним, сообщение о ЧП на предприятии «Полиэф» в Благовещенске поступило от МЧС по РБ 9 октября около 20 часов. Причины произошедшего пока неизвестны, озвучивалась предварительная версия об особенностях конструкции резервуара. На месте происшествия причины выяснял следственный комитет республики и прокуратура. На экстренном совещании Радий Хабиров поручил разобраться в частых причинах аварий на предприятии. Для сбора промышленных сточных вод и перекрытия русла реки Казмышла специалисты экстренных служб подготовили котлован 40 метров в диаметре и глубиной 4 метра. он позволит не допустить сброса отходов в реки.