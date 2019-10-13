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Posted 13 октября 2019, 05:18

Published 13 октября 2019, 05:18

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

«Уфаводоканал» прокомментировал ситуацию с загрязнением воды после ЧП на «Полиэфе»

«Уфаводоканал» прокомментировал ситуацию с загрязнением воды после ЧП на «Полиэфе»

13 октября 2019, 05:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заявление связано с распространившимися слухами о загрязнении водопроводной питьевой воды промышленными стоками после аварии на заводе в Благовещенске.

Согласно данным, полученным в лаборатории «Уфаводоканала», питьевая вода в столичном водопроводе по показателям соответствует нормативным требованиям действующих правил. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

Напомним, сообщение о ЧП на предприятии «Полиэф» в Благовещенске поступило от МЧС по РБ 9 октября около 20 часов. Причины произошедшего пока неизвестны, озвучивалась предварительная версия об особенностях конструкции резервуара. На месте происшествия причины выяснял следственный комитет республики и прокуратура. На экстренном совещании Радий Хабиров поручил разобраться в частых причинах аварий на предприятии. Для сбора промышленных сточных вод и перекрытия русла реки Казмышла специалисты экстренных служб подготовили котлован 40 метров в диаметре и глубиной 4 метра. он позволит не допустить сброса отходов в реки.

На данный момент, очистные сооружения предприятия функционируют в автоматическом режиме. По оценкам МЧС, произошла утечка 8 тыс. кубометров стоков. Руководство компании «Сибур», которой принадлежит «Полиэф», сообщило о готовности провести рекультивацию пораженной территории в ближайшие две недели и возместить ущерб.

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#Андрей Королев#Происшествия#Новости#ЧС#Режим ЧС
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