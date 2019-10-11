Fitch: кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне «BB+». Прогноз «Позитивный»

В рейтинговом агентстве отметили устойчивость и высочайшее качество активов «Альфа-Банка», его достаточную ликвидность и сильный профиль фондирования, который формируется за счет высокой доли средств до востребования (42% от общего объема обязательств). Все это дает ему высочайший уровень стабильности финансирования и низкий уровень затрат. Так, цена фондирования «Альфа-Банка» равна 4,3%. Это немногим больше, чем у государственных и зарубежных банков.