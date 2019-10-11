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Posted 11 октября 2019, 09:58

Published 11 октября 2019, 09:58

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Fitch: кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне «BB+». Прогноз «Позитивный»

Fitch: кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне «BB+». Прогноз «Позитивный»

11 октября 2019, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings сохранили кредитные рейтинги «Альфа-Банка» на уровне BB+. Здесь имеются в виду долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в зарубежной и российской валютах. Прогноз по ним поднялся со «стабильного» на «позитивный».

Специалисты Fitch Ratings уверены, что «Альфа-Банк» имеет высокий уровень внутренней кредитоспособности. На отечественном рынке из всех частных банков у “Альфы” он один из самых высоких, информируют «Новые известия».

В рейтинговом агентстве отметили устойчивость и высочайшее качество активов «Альфа-Банка», его достаточную ликвидность и сильный профиль фондирования, который формируется за счет высокой доли средств до востребования (42% от общего объема обязательств). Все это дает ему высочайший уровень стабильности финансирования и низкий уровень затрат. Так, цена фондирования «Альфа-Банка» равна 4,3%. Это немногим больше, чем у государственных и зарубежных банков.

Эксперты Fitch Ratings высоко оценили доступ «Альфа-Банка» к самым крупным отечественным заемщикам и вкладчикам. За последние несколько лет стабильность финансовых показателей кредитной организации только растет.

«Позитивный» прогноз является отражением ожиданий Fitch Ratings. Там уверены, что рейтинг «Альфа-Банка» в будущем повысят до ВВВ-. Из-за произошедшего улучшения российской операционной среды произойти это может в ближайшие один-два года.

Данное рейтинговое действие находится в прямой зависимости от удовлетворительных показателей розничного кредитования, умеренных темпов роста кредитного портфеля, а также объема получаемых доходов, которых достаточно для поддержания роста и нынешнего уровня достаточности капитала.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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