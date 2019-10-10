В Башкирии произошла жестокая авария с автобусом, есть жертвы

Posted 10 октября 2019, 11:42
Published 10 октября 2019, 11:42
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
В МЧС по Башкирии сообщили о лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем. Информация о ДТП поступила сегодня в 14:50. Известно, что столкновение произошло в в Байгильдино Нуримановского района.
Спасатели уточнили в релизе, что столкнулся автобус «Рено Мастер» и легковой «Рено Логан». Аварию не смог пережить водитель легковушки, также госпитализированы шесть пассажиров.
На месте происшествия работают 7 единиц техники и 15 человек личного состава.