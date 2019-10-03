В России при покупке книг теперь могут потребовать паспорт

Документ придется показывать в том случае, если фильм или зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель достиг этого возраста. Аналогичные требования действуют и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей».