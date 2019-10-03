В России при покупке книг теперь могут потребовать паспорт

Posted 3 октября 2019, 06:22
Published 3 октября 2019, 06:22
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Соответствующие сведения о вступившем в силу законе опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ придется показывать в том случае, если фильм или зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель достиг этого возраста. Аналогичные требования действуют и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей».
Также закон запрещает распространение информационной продукции категории «18+» на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.