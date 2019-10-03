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Posted 3 октября 2019, 06:22

Published 3 октября 2019, 06:22

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В России при покупке книг теперь могут потребовать паспорт

В России при покупке книг теперь могут потребовать паспорт

3 октября 2019, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Кассиры и контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Соответствующие сведения о вступившем в силу законе опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ придется показывать в том случае, если фильм или зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель достиг этого возраста. Аналогичные требования действуют и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей».

Также закон запрещает распространение информационной продукции категории «18+» на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Литература
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