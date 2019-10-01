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Posted 1 октября 2019, 10:38

Published 1 октября 2019, 10:38

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В адресную информационную систему Башкирии внесли 90% недвижимости

1 октября 2019, 10:38
Работу планируют завершить до конца года.

На оперативном совещании с главой Башкирии Радием Хабировым и.о. министра земельных и имущественных отношений Олег Постовалов сообщил, что в федеральную адресную информационную систему (ФИАС) внесено 3,3 миллиона земельных участков и объектов капстроительства. Он отметил, что этот объем превышает 90% подлежащей включению в ФИАС недвижимости.

Олег Постовалов отметил, что с начала года заполняемость системы увеличилась на 31%. При этом в 5,5 раза увеличилось количество земельных участков, отражённых в системе помещений – в четыре раза, объектов капитального строительства – в 1,3 раза.

По словам и.о. министра, данные ФИАС в дальнейшем будут соотнесены с базой Единого государственного реестра недвижимости для повышения качества налогового администрирования. Это работа завершена к текущему моменту на 50%.

Радий Хабиров в ответ на выступление заявил, что основную часть работы нужно завершить до конца года. «В декабре мы заслушаем итоговую информацию о заполнении ФИАС. Эти данные формируют налоговую базу и в конечном счёте отражаются на качестве жизни наших граждан», – подытожил он.

#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Аренда недвижимости#Недвижимость
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