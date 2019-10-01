В адресную информационную систему Башкирии внесли 90% недвижимости

Радий Хабиров в ответ на выступление заявил, что основную часть работы нужно завершить до конца года. «В декабре мы заслушаем итоговую информацию о заполнении ФИАС. Эти данные формируют налоговую базу и в конечном счёте отражаются на качестве жизни наших граждан», – подытожил он.