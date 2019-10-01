В адресную информационную систему Башкирии внесли 90% недвижимости

Posted 1 октября 2019, 10:38
Published 1 октября 2019, 10:38
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
На оперативном совещании с главой Башкирии Радием Хабировым и.о. министра земельных и имущественных отношений Олег Постовалов сообщил, что в федеральную адресную информационную систему (ФИАС) внесено 3,3 миллиона земельных участков и объектов капстроительства. Он отметил, что этот объем превышает 90% подлежащей включению в ФИАС недвижимости.
Олег Постовалов отметил, что с начала года заполняемость системы увеличилась на 31%. При этом в 5,5 раза увеличилось количество земельных участков, отражённых в системе помещений – в четыре раза, объектов капитального строительства – в 1,3 раза.
По словам и.о. министра, данные ФИАС в дальнейшем будут соотнесены с базой Единого государственного реестра недвижимости для повышения качества налогового администрирования. Это работа завершена к текущему моменту на 50%.
Радий Хабиров в ответ на выступление заявил, что основную часть работы нужно завершить до конца года. «В декабре мы заслушаем итоговую информацию о заполнении ФИАС. Эти данные формируют налоговую базу и в конечном счёте отражаются на качестве жизни наших граждан», – подытожил он.