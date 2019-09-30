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Posted 30 сентября 2019, 12:06

Published 30 сентября 2019, 12:06

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Синоптики Башкирии подготовили подробный прогноз погоды на завтра

30 сентября 2019, 12:06
Погода в республике постепенно налаживается.

По данным МЧС по Башкирии, на территории республики ожидается завтра, 30 сентября, повышение температуры.

Со ссылкой на Башгидромет спасатели отмечают, что термометр столбика днем поднимется до +8,+13°. Ночью также температура не упадет ниже 0,+5°, за исключением некоторых районов, где столбик термометра может опуститься до -5°.

Также прогнозируется хорошая видимость на дорогах, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер ожидается южный от 7-12 м/с, возможно усиление до 17 м/с.

#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды#МЧС РБ#МЧС России
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