Синоптики Башкирии подготовили подробный прогноз погоды на завтра

Posted 30 сентября 2019, 12:06
Published 30 сентября 2019, 12:06
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
По данным МЧС по Башкирии, на территории республики ожидается завтра, 30 сентября, повышение температуры.
Со ссылкой на Башгидромет спасатели отмечают, что термометр столбика днем поднимется до +8,+13°. Ночью также температура не упадет ниже 0,+5°, за исключением некоторых районов, где столбик термометра может опуститься до -5°.
Также прогнозируется хорошая видимость на дорогах, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер ожидается южный от 7-12 м/с, возможно усиление до 17 м/с.