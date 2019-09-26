Контурные карты: в Уфе прошла лаборатория по инсценировке современной прозы Башкирии

— В свое время я сам хотел ставить это произведение, идея обращения к этому тексту на лаборатории принадлежит мне, — прокомментировал Искандэр Сакаев. — Когда мы работали над постановкой «Песнь о Трое», я увидел Алсу и понял, что это режиссер свободный, подвижный — и что она может поймать эту стилистику, нерв произведения, увидеть то, что для меня, возможно, заслонено фигурами, которые для меня слишком реальны. И есть драматург Антон Бескоровайный, который выступил в качестве инсценировщика и который вообще из Харькова. Эта команда идеально сработала, с моей точки зрения. Эскиз потрясающий! То, что я увидел, должно жить и должно превратиться в спектакль. Да, есть шероховатости и недоработки, но это поправимо. Может быть, в какие-то моменты было многовато текста, но я упивался тем, как из ничего рождается что-то. Автор дает зацепку, а ребята из этого вытаскивают содержание, вкладывают что-то свое, при этом текст не страдает, а обретает другое измерение. И потенциально это работа, которая не ограничивается только нашим регионом — она про всю страну, реальность, в которой мы живем, жили и, к сожалению, продолжаем жить.