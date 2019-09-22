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Posted 22 сентября 2019, 16:09

Published 22 сентября 2019, 16:09

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

«В ближайшие дни согреемся»: на 70% территории Башкирии уже хотят включить отопление

«В ближайшие дни согреемся»: на 70% территории Башкирии уже хотят включить отопление

22 сентября 2019, 16:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

К отоплению уже подключены 38% больниц, школ и других социальных объектов по всей республике, 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся, — сообщил глава региона.

При этом, как сообщает АиФ-Уфа, в столице республики постановление о начале отопительного сезона еще не подписано, хотя в социальных объектах и в некоторых жилых домах подача тепла уже началась. Напомним, в Башкирии уже выпадал снег, а температура начинает с завидной регулярностью опускаться ниже нуля.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Отопление
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