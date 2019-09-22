«В ближайшие дни согреемся»: на 70% территории Башкирии уже хотят включить отопление

Posted 22 сентября 2019, 16:09
Published 22 сентября 2019, 16:09
Modified 17 октября 2022, 20:05
Updated 17 октября 2022, 20:05
— К отоплению уже подключены 38% больниц, школ и других социальных объектов по всей республике, 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся, — сообщил глава региона.
При этом, как сообщает АиФ-Уфа, в столице республики постановление о начале отопительного сезона еще не подписано, хотя в социальных объектах и в некоторых жилых домах подача тепла уже началась. Напомним, в Башкирии уже выпадал снег, а температура начинает с завидной регулярностью опускаться ниже нуля.