В Уфе приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, что за прошедшую неделю в Башкирии по вине эксплуатантов задержаны 11 авиарейсов. По технической причине три рейса были отменены. По словам главы госкомитета, все пассажиры были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.