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Posted 16 сентября 2019, 05:43

Published 16 сентября 2019, 05:43

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем

В Уфе приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем

16 сентября 2019, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Авиакомпании пришлось заменить борт.

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, что за прошедшую неделю в Башкирии по вине эксплуатантов задержаны 11 авиарейсов. По технической причине три рейса были отменены. По словам главы госкомитета, все пассажиры были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.

Тимур Мухаметьянов также сообщил, что вчера в Уфу приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем. На борту ЯК-42 авиакомпании КрасАвиа было 103 пассажира-вахтовика.

- После вылета отказал правый двигатель, экипаж принял решение прервать полет и посадить планер в Красноярске. Авиакомпания заменила борт, пассажиры получили питание, пострадавших нет, - отметил Мухаметьянов.

В 20:00 часов самолет благополучно приземлился в Уфе.

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