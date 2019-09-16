В Башкирии органы жилнадзора обяжут проверять электросети в домах

Posted 16 сентября 2019, 06:39
Published 16 сентября 2019, 06:39
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Во время еженедельного совещания в правительстве Башкирии сообщили о планах наделить органы жилнадзора республики полномочиями и обязанностью проверок электросетей в домах, в том числе, в индивидуальных. Такое решение, по мнению республиканских властей, сократит количество бытовых пожаров.
- Основные пожары у нас случаются из-за небрежного использования приборов. Сейчас начнется отопительный сезон и эта история опять будет повторяться. Поэтому надо пройти дома категории людей, которые чаще всего становятся участниками пожаров, - отметили участники совещания.
Напомним, согласно докладу председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, за прошедшую неделю в республике произошло 216 пожаров, в которых погибло три человека.